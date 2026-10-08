Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία

Χάρης Δούκας: Η δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας μπαίνει σε κίνηση. Δημιουργούμε νέες συνδέσεις σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς

Τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία του Athens Move, της νέας δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων, ετοιμάζονται να βγουν στις γειτονιές της Αθήνας. Το νέο δίκτυο περνά στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας, πριν από την πλήρη ανάπτυξή του. Στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάστηκαν τα οχήματα, στο πλαίσιο της ημερίδας «Το Παρόν και το Μέλλον της Αστικής Ηλεκτροκίνησης», που διοργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και η Πρωτοβουλία Αθήνα21 Πόλεις και Κλίμα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιβιβάστηκε σε ένα από τα λεωφορεία, πραγματοποιώντας την πρώτη πιλοτική διαδρομή στον εξωτερικό χώρο του Σεραφείου. Στη συνέχεια δήλωσε: «Η δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας μπαίνει σε κίνηση. Το Athens Move σχεδιάστηκε γειτονιά με γειτονιά, ακούγοντας τους κατοίκους και εντοπίζοντας τα σημεία όπου υπάρχουν πραγματικά κενά στις μετακινήσεις. Δημιουργούμε νέες συνδέσεις σε περιοχές της Αθήνας που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δίκτυο συγκοινωνιών. Θέλουμε κάθε κάτοικος, ανεξάρτητα από τη γειτονιά στην οποία ζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, καθαρές και προσιτές μετακινήσεις. Λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, καλύτερες συνδέσεις και μια πόλη πιο προσβάσιμη για όλους».

4 νέες γραμμές, 17 οχήματα, 40 χλμ. διαδρομών και 185 στάσεις στο νέο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας

Με συνολικό προϋπολογισμό 11,75 εκατ. ευρώ, το νέο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά στις μετακινήσεις μέσα στις γειτονιές και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις γραμμές του ΟΑΣΑ και τα Μέσα σταθερής τροχιάς. Προβλέπει 4 νέες γραμμές, 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, περίπου 40 χιλιόμετρα διαδρομών και 185 στάσεις, δίνοντας έμφαση στην προσβασιμότητα και στην καλύτερη σύνδεση περιοχών που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

Οι τέσσερις γραμμές του Athens Move θα συνδέουν:

Νέο Κόσμο – Πετράλωνα – Κεραμεικό

Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικό

Προμπονά – Άνω Πατήσια – Κυψέλη

Αττική – Κυψέλη

Το Athens Move το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ε.Ε., βασίζεται σε συγκοινωνιακή μελέτη που εκπόνησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων και ανέδειξε ελλείμματα προσβασιμότητας, υψηλή εξάρτηση από το ΙΧ και αυξημένο κόστος μετακίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.

Από τον σχεδιασμό στην πιλοτική εφαρμογή

Τον σχεδιασμό του Athens Move και τη σύνδεσή του με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο παρουσίασε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. και Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Όπως σημείωσε: «Το Athens Move ξεκίνησε από την ανάγκη να εντοπίσουμε πού υπάρχουν πραγματικά κενά στη μετακίνηση μέσα στην πόλη και να σχεδιάσουμε λύσεις εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Με βάση τα δεδομένα της συγκοινωνιακής μελέτης, διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημοτικής ηλεκτρικής συγκοινωνίας, που συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί περισσότερες επιλογές μετακίνησης για τις γειτονιές της Αθήνας».

Η πιλοτική λειτουργία θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση και την περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, ανέφερε: «Η σύγχρονη αστική κινητικότητα σχεδιάζεται με δεδομένα. Η πιλοτική λειτουργία μάς δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε τις πραγματικές συνθήκες στον δρόμο και να προσαρμόσουμε τον σχεδιασμό εκεί όπου χρειάζεται. Αξιοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο για μια δημοτική συγκοινωνία πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη και πιο κοντά στις ανάγκες της πόλης».

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης τις απαραίτητες υποδομές φόρτισης και την αναβάθμιση των στάσεων, με πρόβλεψη καθολικής προσβασιμότητας για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Παράλληλα, ο σχεδιασμός διευκολύνει τη διασύνδεση της δημοτικής συγκοινωνίας με το Μετρό, τον ΗΣΑΠ, το τραμ, την πεζή μετακίνηση, το ποδήλατο και τη μικροκινητικότητα.

Η ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα της πόλης

Η ημερίδα εστίασε στις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την ευρύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις.

Την έναρξη κήρυξε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν η Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ και τ. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Αντώνης Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στις εργασίες της συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποδομές φόρτισης, η βιώσιμη κινητικότητα και η μικροκινητικότητα, τα μέτρα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στις αστικές μεταφορές.

Παρουσιάστηκαν ακόμη το AthensWay, που αφορά την ενοποίηση υπηρεσιών μετακίνησης σε μία εφαρμογή, το AthensCharge, για την ενιαία διαχείριση των υποδομών φόρτισης του Δήμου Αθηναίων, και το Solar-Move για την αξιοποίηση φωτο βολταϊκών συστημάτων στα ηλεκτρικά οχήματα και τις υποδομές φόρτισης. Στην ημερίδα έκανε την εμφάνισή του και το πρώτο απορριμματοφόρο με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά, τα οποία καλύπτουν μέρος των ενεργειακών αναγκών του οχήματος. Η Αθήνα είναι μία από τις πρώτες πόλεις στην Ευρώπη όπου κυκλοφορούν τέτοιου τύπου οχήματα. Επιπλέον, ενισχύεται ο στόλος των δημοτικών οχημάτων με δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μηδενικού θορύβου και μηδενικών ρύπων, δωρεά από την εταιρεία AIGLON Group του ομίλου Συγγελίδη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, επεσήμανε: «Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό όχημα. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδέει τις μετακινήσεις, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις υποδομές φόρτισης και την ενέργεια. Με το AthensWay, το AthensCharge και το SOLAR-MOVE, δημιουργούμε τα εργαλεία που μπορούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση πιο απλή και λειτουργική για τον πολίτη. Στόχος είναι όλες αυτές οι παρεμβάσεις να λειτουργούν συμπληρωματικά, ως μέρη ενός σύγχρονου συστήματος βιώσιμης κινητικότητας για την Αθήνα».

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, καθώς και στελέχη της αγοράς και ειδικοί στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών.