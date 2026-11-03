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Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει την εταιρεία λιανικής Flanco στη Ρουμανία

Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει την εταιρεία λιανικής Flanco στη Ρουμανία
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 12:35
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  • Επιτάχυνση της στρατηγικής επέκτασης στη ΝΑ Ευρώπη με επίκεντρο την αγορά της Ρουμανίας
  • Flanco: ο δεύτερος μεγαλύτερος πολυκαναλικός (omnichannel) retailer τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών στη Ρουμανία με 150 καταστήματα σε περισσότερες από 100 πόλεις, 1.200 εργαζόμενους, και ετήσιο τζίρο €269 εκατ.
  • Εφαρμογή στη Ρουμανία του επιτυχημένου μοντέλου της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική του εταιρεία Κωτσόβολος (Next Gen Retail Services Mονοπρόσωπη Α.Ε.) υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ρουμανικής εταιρείας λιανικής πώλησης τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών Flanco (Flanco Retail S.A.) από τους μετόχους της, Iulian Stanciu (98%) και Dragos Sirbu (2%), έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης (Enterprise Value) €35,0 εκατ.

Εφαρμόζοντας στη Ρουμανία το επιτυχημένο μοντέλο που υλοποίησε ο Όμιλος ΔΕΗ στην Ελλάδα με την εξαγορά της Κωτσόβολος, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ύψους €3,6 δισ., μέσω της απόκτησης του δεύτερου μεγαλύτερου δικτύου φυσικών καταστημάτων στη χώρα.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030, επιταχύνοντας την εξωστρέφεια και τον μετασχηματισμό της Κωτσόβολος σε έναν κορυφαίο περιφερειακό παίκτη και ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογικών συσκευών, οικιακών λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογίας, υπηρεσιών και ενεργειακών λύσεων που διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών της και υποστηρίζει έμπρακτα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή.

Μέσω της συμφωνίας, η Κωτσόβολος αποκτά άμεσα ένα ισχυρό εθνικό δίκτυο 150 φυσικών καταστημάτων σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ρουμανίας, με επιφάνεια πωλήσεων που αγγίζει τα 60.000 τ.μ., πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας από τρίτο πάροχο (3rd party logistics) 37.500 τ.μ., περισσότερους από 1.200 καταρτισμένους εργαζομένους και ετήσια επισκεψιμότητα που ξεπερνά τους 14 εκατομμύρια καταναλωτές. Σε μια αγορά όπου το παραδοσιακό φυσικό κατάστημα κατέχει σημαντικό ρόλο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% των πωλήσεων, η εκτεταμένη γεωγραφική παρουσία εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και ουσιαστική επαφή με το καταναλωτικό κοινό και δίκτυο που καλύπτει πάνω από το 55% των νοικοκυριών της Ρουμανίας.

Παράλληλα, η Flanco θα συνεχίσει να αναπτύσσει την δραστηριότητά της, ενώ το φυσικό της δίκτυο και οι υποδομές logistics θα λειτουργούν ως κρίσιμη πλατφόρμα «last-mile» για τον Όμιλο ΔΕΗ, ως το τελικό φυσικό σημείο άμεσης διανομής, εγκατάστασης και εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, η PPC Romania θα αναπτύξει στενή συνεργασία με τη Flanco, εφαρμόζοντας το επιτυχημένο μοντέλο κοινών δράσεων και συνεργειών της ΔΕΗ με την Κωτσόβολος στην Ελλάδα. Μέσω των καταστημάτων της Flanco θα προωθούνται, θα διανέμονται και θα υποστηρίζονται τεχνικά οι ολοκληρωμένες λύσεις πράσινης μετάβασης της PPC Romania, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών φωτοβολταϊκών, των αντλιών θερμότητας, των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και των έξυπνων ενεργειακών εφαρμογών.

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Η επέκταση αυτή του Ομίλου ξεκλειδώνει πολυεπίπεδες συνέργειες σε κοινές προμήθειες, βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προσφέροντας στους καταναλωτές της Ρουμανίας αναβαθμισμένη omnichannel εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στο σπίτι, καθώς και συνδυαστικά προγράμματα συσκευών και ενέργειας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος, κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, δήλωσε σχετικά: «H συμφωνία για την εξαγορά της Flanco σηματοδοτεί την αλλαγή κατηγορίας για την Κωτσόβολος: Αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό, περιφερειακό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξάγοντας ένα επιτυχημένο μοντέλο λιανικής σε μία αγορά με τεράστιες προοπτικές, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και καταναλωτές που αγαπούν την τεχνολογία, όπως η Ρουμανία. Η εξαγορά της Flanco, ως μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030, επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογίας, υπηρεσιών και ενεργειακών λύσεων που διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υποστηρίζει έμπρακτα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή. Η Flanco φέρνει στον Όμιλο μια πολυετή πορεία στη ρουμανική αγορά, ένα αναγνωρίσιμο brand και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους με εξειδίκευση και βαθιά γνώση της αγοράς. Σε αυτή την κληρονομιά επενδύουμε, και μαζί με την ομάδα και τη διοίκηση της εταιρείας θα χτίσουμε το μέλλον».

Η Κωτσόβολος θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά εξ ολοκλήρου από ίδια διαθέσιμα κεφάλαια, χωρίς τη χρήση δανεισμού. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται έως τα τέλη του 2026 και τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, καθώς και υπό την πλήρωση των συνήθων συμβατικών προϋποθέσεων (conditions precedent) που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Η PwC M&A Consulting Services ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Suciu Partners ως νομικός σύμβουλος της Κωτσόβολος στο πλαίσιο της εξαγοράς.

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