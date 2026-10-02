Η Volton και η Orizon ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η Volton και η Orizon στηρίζουν δράσεις αφιερωμένες στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μεταφέροντας ένα κοινό μήνυμα αλληλεγγύης και συμμετοχής. Μέσα από διαφορετικές πρωτοβουλίες σε Αθήνα και Πάτρα, η Volton και η Orizon βρίσκονται στο πλευρό του «Άλμα Ζωής», συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης.

Η Orizon στο 18ο Greece Race for the Cure®

Η Orizon στηρίζει το 18ο Greece Race for the Cure®, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο Πεδίον του Άρεως, ενώνοντας για ακόμη μία χρονιά χιλιάδες ανθρώπους γύρω από το μήνυμα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αλληλεγγύης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, η Orizon θα βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, όπου η ομάδα της θα υποδέχεται το κοινό και θα προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό memory game, ενώ θα προσφέρονται και αναμνηστικά δώρα στους επισκέπτες.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δυναμικό «παρών» στη διοργάνωση θα δώσει και η Running Team της εταρείας, συμμετέχοντας στον αγώνα και μεταφέροντας μέσα από κάθε βήμα ένα μήνυμα αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας.

Η Volton στηρίζει το Pink the City στην Πάτρα

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, τη σκυτάλη παίρνει η Volton, ως Επίσημος Χορηγός Διαδρομής, στο «Pink the City» στην πόλη της Πάτρας. Μέσα από τη στήριξή της στη διοργάνωση, η Volton συμβάλλει στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τον καρκίνο του μαστού και τη σημασία της πρόληψης, ενισχύοντας ένα μήνυμα που ενώνει την τοπική κοινωνία γύρω από την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή.

Στο περίπτερο της Volton, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι και να κερδίσουν δώρα, σε μια ημέρα αφιερωμένη στην αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και τη δύναμη της κοινότητας.

Με παρουσία σε δύο σημαντικές δράσεις σε Αθήνα και Πάτρα, η Volton και η Orizon στηρίζουν πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης απέναντι στον καρκίνο του μαστού, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει».