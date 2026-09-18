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Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ

Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 08:27
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Η Volton και η Orizon ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), παρουσιάζοντας στο κοινό ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που συνδυάζει την ενέργεια και την επικοινωνία και προσφέρει περισσότερες επιλογές και ευκολία στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης να συνομιλήσουν με την εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων της Volton και της Orizon και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες λύσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και κινητή τηλεφωνία, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά το myON την ενιαία εφαρμογή διαχείρισης των υπηρεσιών Volton και Orizon.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τη ΔΕΘ, διεκδικώντας μεγάλα δώρα, ενώ μέσω του διαδραστικού παιχνιδιού μνήμης όλοι οι συμμετέχοντες κέρδιζαν άμεσα δώρα.

Με την κοινή τους παρουσία στην 90ή ΔΕΘ, η Volton και η Orizon δημιούργησαν ένα σημείο άμεσης επαφής με το κοινό, συνδυάζοντας ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διαδραστική εμπειρία, αναδεικνύοντας στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια, η επικοινωνία και οι ψηφιακές δυνατότητες συνδυάζονται σε μια απλή καθημερινή εμπειρία.

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