Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια

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Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 15:25
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Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο.

Στην ενέργεια η αύξηση ανήλθε στο 18,8%.

Ο εισαγόμενος κατά την κυβέρνηση πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 1,3% μεγαλύτερος στην Ελλάδα απ’ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια.

Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη.

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