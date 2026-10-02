Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο.
Στην ενέργεια η αύξηση ανήλθε στο 18,8%.
Ο εισαγόμενος κατά την κυβέρνηση πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 1,3% μεγαλύτερος στην Ελλάδα απ’ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια.
Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη.