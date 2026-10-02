ΗΡΩΝ: Σταθερά τα πράσινα τιμολόγια για 7ο μήνα

Σταθερή διατηρεί ο ΗΡΩΝ τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Οκτώβριο, για έβδομο συνεχόμενο μήνα.

Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε ότι διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Οκτώβριο, για 7ο συνεχόμενο μήνα, απορροφώντας τη μηνιαία άνοδο 17% στην αγορά χονδρικής τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον εκτιμά πως, καθώς η διαδικασία ανακοίνωσης τιμών από τους προμηθευτές ολοκληρώνεται έως τα μεσάνυχτα, πως τα «πράσινα» προγράμματα του ΗΡΩΝΑ θα έχουν από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας της αγοράς.