ΗΡΩΝ: Σταθερά τα πράσινα τιμολόγια για 7ο μήνα

Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε ότι διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Οκτώβριο, για 7ο συνεχόμενο μήνα, απορροφώντας τη μηνιαία άνοδο 17% στην αγορά χονδρικής τον Σεπτέμβριο.
Επιπλέον εκτιμά πως, καθώς η διαδικασία ανακοίνωσης τιμών από τους προμηθευτές ολοκληρώνεται έως τα μεσάνυχτα, πως τα «πράσινα» προγράμματα του ΗΡΩΝΑ θα έχουν από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας της αγοράς.
|
Πρόγραμμα
|
Πάγιο (€)
|
Τιμή Προμήθειας
|
Έκπτωση Συνέπειας
|
ΗΡΩΝ BASIC HOME
|
5,0
|
0,14760
|
123,23 %
|
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S
|
5,0
|
0,17780
|
87,92 %
|
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L
|
5,0
|
0,17941
|
86,83 %