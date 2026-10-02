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ΗΡΩΝ: Σταθερά τα πράσινα τιμολόγια για 7ο μήνα
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 13:24
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Σταθερή διατηρεί ο ΗΡΩΝ τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Οκτώβριο, για έβδομο συνεχόμενο μήνα.

Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε ότι διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Οκτώβριο, για 7ο συνεχόμενο μήνα, απορροφώντας τη μηνιαία άνοδο 17% στην αγορά χονδρικής τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον εκτιμά πως, καθώς η διαδικασία ανακοίνωσης τιμών από τους προμηθευτές ολοκληρώνεται έως τα μεσάνυχτα, πως τα «πράσινα» προγράμματα του ΗΡΩΝΑ θα έχουν από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας της αγοράς.

Πρόγραμμα

Πάγιο (€)

Τιμή Προμήθειας
με Έκπτωση Συνέπειας
(€/kWh)

Έκπτωση Συνέπειας

ΗΡΩΝ BASIC HOME

5,0

0,14760

123,23 %

ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S

5,0

0,17780

87,92 %

ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L

5,0

0,17941

86,83 %

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