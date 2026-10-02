Στ. Παπασταύρου: Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

«Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με το «άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις των πρέσβεων των ΗΠΑ στους ΗΠΑ. ενεργειακό τομέα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής και σαφής. Δεν τέθηκε ποτέ αίτημα, πίεση ή απειλή της χώρας μας να προβεί σε ενέργεια ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών».

Ο κ. Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, επισήμανε ότι «η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας».

Ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, είπε ο υπουργός ότι «η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ διευρύνεται συνέχεια, με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας». Υπενθύμισε ότι πέρυσι ο υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ.κ. Ο Doug Burgum, σε μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επισκέφθηκε ήρθε στη χώρα μας και χαρακτηρίστηκε ως στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ.

«Την προηγούμενη εβδομάδα», είπε ο κ. Παπασταύρου «συνάντησα τον Υπουργό Ενέργειας κ. Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗ και συζητήσαμε για τις σημαντικές εξελίξεις στη χώρα μας στους υδρογονανθράκων».

Σημείωσε ότι οι δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ, η Chevron και η ExxonMobil, επενδύουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η Chevron προγραμματίζει σεισμικές έρευνες εντός του 2026 στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, ενώ η Exxon Mobil, σε συνεργασία με την Energean και τη HELLENIQ ENERGY προχώρησε στην πρώτη επιστημονική γεωτρηση μετά από 50 χρόνια στο Ιόνιο, στις αρχές του διαπιστώσουμε αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Και, το πιο σημαντικό, είναι ότι οι έρευνες αυτές γίνονται σε συνεργασία με Έλληνες μηχανικούς και γεωεπιστήμονες, που συνιστά μία διπλή ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή, ΔΕΗ και Amazon υπέγραψαν για τις ημέρες μνημονίου συνεργασίας για τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, γεγονός που αναδεικνύει την πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτά είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας στρατηγικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας, που ενισχύεται καθημερινά, με αμοιβαίο όφελος για τις δύο χώρες».

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν προπαγανδίζουμε τα επιτεύγματα του ΥΠΕΝ» όπως είπε αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως «η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση. Η πρόοδος εν μέσω ενεργειακής καταιγίδας, μας διασφαλίζει ενεργειακά και επιτρέπει να έχουμε νέο γεωστρατηγικό ρόλο στην περιοχή»

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως «η ευθύνη ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Ευθύνη μου - όπως και κάθε μέλος της Κυβέρνησης - δεν προασπίζεται το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα, αυτό κάνω και αυτό θα κάνω».

Ο κ. Ο Παπασταύρου σχετικά με το βάθος ανάπτυξης των σχέσεων με τις ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά πως με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, ο Chris Wright, έχει συναντηθεί ήδη 7 φορές τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οι ενώσεις προσέχθηκαν στη χώρα μας και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκο Ρούμπιο. Και αυτό δείχνει πόσο στενή είναι η ενεργειακή συνεργασία.

Επιπλέον, πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «διευρίσκουμε τη σχέση μας με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 3+1. έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τους ομολόγους μου από ΗΠΑ, Κύπρο και Ισραήλ, και τον Ιούνιο υπογράψαμε στο Χιούστον τη διακήρυξη για την ίδρυση του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, σε συνέχεια του νόμου που είχε εισηγηθεί ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών. κ. Ρούμπιο. Το Κέντρο αυτό θα αποτελέσει ένα σταθερό σημείο έρευνας και ανάπτυξη της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο στενής συνεργασίας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο περιεχόμενο απειλής» ενώ στις αναφορές του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για προνομιακές εταιρικές σχέσεις, ξεκαθάρισε πως « η Κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας, όπως ορίζονται από το εθνικό μας δίκαιο, πλήρως ευθυγραμμιζόμενο με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας από τη δική του πλευρά κατά την πρωτολογία του ανέφερε ότι οι φερόμενες σε δημοσιεύματα απειλών των πρέσβεων των ΗΠΑ στα εσωτερικά της πολιτικής της χώρας που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση «μπορεί να βλάψει πολύ σοβαρά τις παρουσιάζονται στη χώρα μας». Τα δημοσιεύματα αυτά της Wall Street Journal, παρατήρησε ο κ. Ο Καζαμίας εμπλέκεται στην πολιτική κρίση στη Ρουμανία αλλά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Πρόκειται είπε ο βουλευτής «για ένα θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ακραία σοβαρότητα» και απέρριψε ευθύνες και ΜΜΕ της χώρας που δεν το ανέδειξαν.

Ο κ. Ο Καζαμίας είπε ότι «σύμφωνα με το άρθρο της Wall Street Journal η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να είπε ότι σε γεύμα στο οποίο παραβρισκόσασταν και εσείς ότι πηγαίνει στη Ρουμανία -κάτι που έγινε πράγματι στα τέλη Μαρτίου- λέγοντας σας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την Κυβέρνηση. της Ρουμανίας Κάτι που μπορεί να κάνει και στη χώρα μας». Το ρεπορτάζ της εφημερίδας, πρόσθεσε ο κ. Καζαμίας «αναφέρει ότι εσείς της απαντήσατε ότι την Κυβέρνηση την στηρίζει ο λαός. Κατόπιν όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο γραμματέας της ΝΔ κ. Ο Κυρανάκης διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο σήμερα έχουμε και νέα δημοσιεύματα από την Wall Street Journal που επιβιώνουν και αναδεικνύουν νέες πτυχές του θέματος. Τελικά τι έγινε σε αυτό το δείπνο, υπήρξε αυτή η συστοιχομηθεία και εσείς δώσατε αυτή την απάντηση;»

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, παράλληλα ζήτησε από τον υπουργό να απαντήσει εάν η κυρία Γκιλφόιλ παρέχει εύνοια σε μια λοίμωξη μιας εταιρείας στην Ελλάδα.

Ο κ. Καζαμίας και κατά τη δευτερολογία του υποστήριξε ότι ο υπουργός θα πρέπει να απαντήσει «ξεκάθαρα με διαφάνεια και ειλικρίνεια εάν υπήρξε αυτός ο διάλογος με την Αμερικανίδα πρέσβη, γιατί αυτά τα ζητήματα την καρδιά της εθνικής κυριαρχίας της χώρας» και όχι «δεν υπάρχει μια συνομωσία της σιωπής που βλέπουμε».