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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 12:46
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Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) παρέστη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, υπογραμμίζοντας τη σταθερή βούληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για ουσιαστικό και διαρκή διάλογο με τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κόσμο.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΣΒΑΠ στην ελληνική μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, επισημαίνοντας ότι, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, το Υπουργείο εργάζεται με σχέδιο και ταχύτητα για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που συναντούν καθημερινά οι επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δραστική απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και στην αξιοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επιτάχυνση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η μόχλευση πόρων προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και η δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις για το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που έχει ήδη υλοποιηθεί και υπογράμμισε ότι οι στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

«Θέλουμε να ακούμε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και μέσα από έναν σταθερό και ειλικρινή διάλογο, να δίνουμε λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Για εμάς, η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας σημαίνει στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και τελικά της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που τολμά, επενδύει, παράγει και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσαβδαρίδης επανέλαβε ότι η συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον ΣΒΑΠ παραμένει στενή και ουσιαστική, επισημαίνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, θα βρίσκονται στο πλευρό της υγιούς και δημιουργικής επιχειρηματικότητας και κάθε προσπάθειας που ενισχύει την παραγωγική δυναμική της χώρας.

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