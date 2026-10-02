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GreenTech Challenge 2026 - GreenTech Challenge 2026 is on!

GreenTech Challenge 2026 - GreenTech Challenge 2026 is on!
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Παρασκευή, 02/10/2026 - 15:22
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Για 9η συνεχόμενη χρονιά, το GreenTech Challenge φέρνει κοντά φοιτητές, ερευνητές, startups, επιχειρήσεις και ανθρώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας με έναν κοινό στόχο: να μετατρέψουν πραγματικές προκλήσεις σε λύσεις με εφαρμογή.

Ανοίγουμε τον φετινό κύκλο και καλούμε τη νέα γενιά innovators από όλη την Ελλάδα να γίνει μέρος του GTC26.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

Φοιτητές και idea holders: Σε ενδιαφέρει η πράσινη καινοτομία, αλλά δεν έχεις ακόμη συγκεκριμένη ιδέα ή ομάδα; Το GTC26 ξεκινά ακριβώς από εκεί. Στο Open Day γνωρίζεις τις φετινές προκλήσεις, και στο Πρόγραμμα Προετοιμασίας αναπτύσσεις μια ιδέα και βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους θα τους δουλέψεις.

Ερευνητές: Έχει ένα ερευνητικό αποτέλεσμα ή μια τεχνολογία με δυνατότητα πραγματικής εφαρμογής; Μέσα από το πρόγραμμα μπορεί να διερευνηθούν νέες εφαρμογές, να αξιολογηθεί η θέση της στην αγορά και να γίνει πιο κοντά στις αγορές. Αν η λύση είναι ήδη ώριμη, μπορεί να την υποβάλει απευθείας για την Τελική Διαγωνιστική Διαδικασία.

Startups: Έχεις ήδη αναπτύξει ένα προϊόν ή μια λύση; Σύνδεσε με τις προκλήσεις που θέτουν οι GreenTech Partners και διεκδίκησε την εφαρμογή και συνεργασία μαζί τους. Η υποβολή γίνεται απευθείας, έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι θεματικές ενότητες της φετινής οργάνωσης είναι:

  • Περιβαλλοντικά Έργα & Υποδομές – powered by ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
  • Περιβάλλον
  • Αγροτεχνολογία & Τρόφιμα
  • Διαχείριση Υδάτων
  • Βιώσιμος Τουρισμός
  • Γαλάζια Ανάπτυξη
  • Ενέργεια
  • Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις
  • Καινοτόμα Προϊόντα & Προηγμένα Υλικά
  • Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Η διαδρομή ξεκινά με το Open Day

7 Οκτωβρίου 2026, 16:00 Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Με δυνατότητα online συμμετοχής από όλη την Ελλάδα.

Στο Open Day παρουσιάζουμε το φετινό GreenTech Challenge, τις εννέα θεματικές και τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Κλείστε τη θέση σας στο Open Day εδώ !

Τι ακολουθεί:

07/10: Open Day, γνώση με το πρόγραμμα και τις θεματικές 29/10, 11/11, 18/11 και 25/11: Πρόγραμμα Προετοιμασίας , τέσσερα Bootcamps με μέντορες 06/12: Καταληκτική υποβολή για την Τελική Διαγωνιστική Διαδικασία1:
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Το GreenTech Challenge 2026 υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με τη διοργάνωση της Mantis Beyond Innovation , και τελείωσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



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