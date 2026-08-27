Η Volton και η Orizon συμμετέχουν στην 90ή ΔΕΘ

Η Volton και η Orizon δίνουν δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που συνδυάζει την ενέργεια και την επικοινωνία , προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Στον Χώρο Ιδιαίτερης Προβολής, στο Stand 20 (μπροστά από το Περίπτερο 7), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Volton, καθώς και για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Orizon, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών, συνδυάζοντας αξιοπιστία, ευελιξία και ανταγωνιστικά οφέλη.

Παράλληλα, θα μπορούν να γνωρίσουν τις δυνατότητες της εφαρμογής myON, μέσα από την οποία οι πελάτες διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα τις υπηρεσίες τους, απολαμβάνοντας μια ενιαία, και απλή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, διενεργούνται ειδικοί διαγωνισμοί και προσφορές στη Θεσσαλονίκη, για κάθε νέα σύνδεση που πραγματοποιείται είτε στο περίπτερό στη ΔΕΘ, είτε σε ένα από τα τέσσερα καταστήματά Volton στην πόλη.

Ειδικότερα, με κάθε νέα σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου της Volton, οι καταναλωτές λαμβάνουν δώρο 30 ευρώ στον λογαριασμό τους και συμμετέχουν σε κλήρωση με μεγάλο δώρο μία αντλία θερμότητας HISENSE.

Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας Orizon δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση με δώρο το νέο Samsung Galaxy Z Fold8 ultra.

Η Volton και η Orizon σας περιμένουν στη 90ή ΔΕΘ, στον Χώρο Ιδιαίτερης Προβολής, Stand 20, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ εξειδικευμένη ομάδα θα βρίσκεται εκεί για να ενημερώσει τους επισκέπτες και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση.