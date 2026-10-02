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Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 15:27
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Ο Μακρόν καλεί τις χώρες της G7 να ενεργήσουν συντονισμένα, χωρίς περιορισμούς εξαγωγών

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν σήμερα γαλλική πρόταση για επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ απαντώντας στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών επί των ευρωπαϊκών χωρών για την απελευθέρωση περισσότερων ποσοτήτων ντίζελ σε μία προσπάθεια για την μείωση των τιμών που έχουν εκτιναχθεί, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών αυτών.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τους κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση από ευρωπαϊκές χώρες 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Οι χώρες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποφύγουν την επιβολή μονομερούς απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, δήλωσε η πηγή.

Οι χώρες της Ομάδας των 7 ( G7) θα έχουν συνομιλίες το απόγευμα για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις χώρες της Ομάδας των 7 ( G7) «να ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές» για την επίτευξη της μείωσης των τιμών των καυσίμων την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων του ντίζελ και απειλεί με επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία.

«Ο Πρόεδρος τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον των χωρών της G7 να ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές» έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους προέδρους της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επίσης συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και «προτίθεται να οργανώσει το συντομότερο δυνατόν τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 για να διασφαλίσει τον συντονισμό των μέτρων που θα ληφθούν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση συζητά με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα εύλογο χρονικό σημείο για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

«Είναι μία από τις επιλογές που έχουμε, την έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι πιθανόν ότι θα την χρησιμοποιήσουμε και πάλι», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο Euronews.

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