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Η ZeniΘ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη δική τους ενέργεια στο KIDOT Festival 2026

Η ZeniΘ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη δική τους ενέργεια στο KIDOT Festival 2026
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 15:16
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Η ZeniΘ συμμετέχει για πρώτη φορά στο KIDOT Festival 2026, το μεγαλύτερο family festival της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, προσφέροντας σε παιδιά και οικογένειες μια μοναδική εμπειρία που συνδέει την ενέργεια με τη γνώση, τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση.

Στις 3 - 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις 14 -15 Νοεμβρίου στην Αθήνα, η ομάδα της ZeniΘ θα υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο περίπτερό της, με δράσεις σχεδιασμένες για να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να παίξουν και να ανακαλύψουν έναν κόσμο γεμάτο ενέργεια.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της ZeniΘ βρίσκεται το Zenergy Kiosk, όπου τα παιδιά και γονείς θα μπορούν να συμμετάσχουν στο «Ζεν ή Δεν; Quiz», ένα μοναδικό quiz με ερωτήσεις εμπνευσμένες από την καθημερινότητά τους. Μέσα από το παιχνίδι θα ανακαλύψουν ποιος τύπος ανθρώπινης ενέργειας τους εκφράζει περισσότερο: Zen Master, Adrenaline Junkie ή Chill Traveller.

Παράλληλα, η ενέργεια περνά στη δράση μέσα από διασκεδαστικές εμπειρίες κίνησης και παιχνιδιού! Στο Energy Connections της ZeniΘ, οι μικροί επισκέπτες θα δοκιμάσουν την ισορροπία, τον συντονισμό και τα αντανακλαστικά τους σε ένα παιχνίδι κίνησης, εμπνευσμένο από το κλασικό Twister. Η εμπειρία συνεχίζεται με ένα διαδραστικό Memory Game, όπου τα παιδιά καλούνται να δοκιμάσουν τη μνήμη και την παρατηρητικότητά τους, αντιστοιχίζοντας σωστά εικόνες και μοτίβα, μέσα από μια δραστηριότητα που συνδυάζει δημιουργικά τη διασκέδαση με τη μάθηση.

Με τη συμμετοχή της στο KIDOT Festival, η ZeniΘ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια αυθεντική σχέση με παιδιά και γονείς, προσφέροντας στιγμές συμμετοχής, ανακάλυψης και χαράς. Παράλληλα, αναδεικνύει τον διευρυμένο ρόλο της ως ολοκληρωμένου παρόχου ενεργειακών και ψηφιακών λύσεων, που βρίσκεται δίπλα στις σύγχρονες οικογένειες, προσφέροντας υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο άνετου, ασφαλούς και ενεργειακά αποδοτικού σπιτιού.

Ο Julien Bettinger, Retail Sales & Marketing Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Στη ZeniΘ, αναγνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη ενέργεια είναι η δύναμη που μας ωθεί να δημιουργούμε, να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε. Η συμμετοχή μας στο KIDOT Festival, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, μας δίνει την ευκαιρία να συναντήσουμε οικογένειες και παιδιά και να μοιραστούμε μαζί τους μια διαφορετική, πιο δημιουργική ματιά στην έννοια της ενέργειας. Μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική συμμετοχή, θέλουμε κάθε παιδί να ανακαλύψει τη δική του μορφή ενέργειας και, κυρίως, να περάσει όμορφα».

Επισκεφτείτε το περίπτερο της ZeniΘ στο KIDOT Festival 2026, παίξτε, δημιουργήστε και ανακαλύψτε τη δική σας μορφή ενέργειας!

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