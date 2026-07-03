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Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Newsroom
Παρασκευή, 03/07/2026 - 09:21
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Η πρόοδος του έργου και η συμβολή του στην ανάδειξη της Ελλάδας ως παραγωγού κρίσιμων μετάλλων, βρέθηκαν στο επίκεντρο επίσκεψης εκπροσώπων θεσμικών και παραγωγικών φορέων

Η Ελληνικός Χρυσός υποδέχθηκε χθες, στις εγκαταστάσεις του έργου χαλκού-χρυσού στις Σκουριές εκπροσώπους θεσμικών, επιστημονικών, επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων της χώρας, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), η Ελληνική Παραγωγή, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ).

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την πρόοδο της επένδυσης, η οποία έχει πλέον εισέλθει στην τελική ευθεία, και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου. Είχαν επίσης την ευκαιρία, να αποκτήσουν άμεση εικόνα για την εξέλιξη ενός από τα σημαντικότερα βιομηχανικά έργα που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα και να ενημερωθούν για τη συμβολή του στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, των εξαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής και της αξιοποίησης κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.

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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα μετά την αντίστοιχη, που είχε προηγηθεί και στην οποία συμμετείχαν δημοσιογράφοι - εκπρόσωποι, εθνικών και τοπικών μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της Ελληνικός Χρυσός για διαφάνεια, ενημέρωση και διαρκή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με την κατασκευή να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 94% και την έναρξη της εμπορικής παραγωγής να αναμένεται εντός του 2026, το έργο χαλκού-χρυσού στις Σκουριές, εισέρχεται στην τελική του φάση. Αποτελώντας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της επένδυσης της Eldorado Gold στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. δολαρίων, οι Σκουριές συνιστούν μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Μια επένδυση που υπερβαίνει τα 2 δισ. δολάρια και έχει στο επίκεντρο την παραγωγή χαλκού, ενός μετάλλου απαραίτητου για τις τεχνολογίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, το έργο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών.

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Η επένδυση της Eldorado Gold στα μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργεί ήδη σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς υποστηρίζει 5.200 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με το 77% των εργαζομένων προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων, ύψους 80 εκ. δολαρίων, η εταιρεία υλοποιεί πρωτοβουλίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης.

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