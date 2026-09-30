ΔΕΗ: Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €675 εκατ.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκλήρωσε επιτυχώς συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων (το «Πρόγραμμα»), εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους €675 εκατ., σε συνέχεια της αποπληρωμής των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής απαιτήσεων (Seller), διαχειριστής απαιτήσεων (Servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder). Το χαρτοφυλάκιο που υποστηρίζει τη συναλλαγή αποτελείται από απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC που ενεργεί ως εκδότης της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes).

Επενδυτές των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank AG και η Eurobank S.A. Η Qualco Intelligent Finance S.A. ενεργεί ως Υποδιαχειριστής (Sub-Servicer), ενώ Θεματοφύλακας των ομολογιών (Note Trustee) και Διαχειριστής Ασφαλειών (Security Trustee) είναι η Citibank N.A., London Branch.

Η συναλλαγή προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον δύο έτη και αρχική λήξη των τίτλων το 2031. Η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη ΔΕΗ Α.Ε.