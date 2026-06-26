Α. Σιάμισιης: Η πράσινη μετάβαση χρειάζεται ισορροπία για να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα

«Δεν πρόκειται για ενεργειακή μετάβαση αλλά για ενεργειακή προσθήκη». Με αυτή τη φράση ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, περιέγραψε την εκτίμησή του ότι οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στοιχείο του ενεργειακού μείγματος για πολλές ακόμη δεκαετίες, παρά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση του ομίλου, υποστήριξε ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει αναγκαία, όμως απαιτεί μεγαλύτερο ρεαλισμό ώστε να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Εξήγησε πως, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια συνεχίζει να αυξάνεται, θα περάσουν δεκαετίες έως ότου περιοριστεί ουσιαστικά ο ρόλος των υγρών υδρογονανθράκων, καθώς μεταφέρονται και αποθηκεύονται πολύ ευκολότερα από κάθε άλλη μορφή ενέργειας. Όπως σημείωσε, η ηλεκτροκίνηση και οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να καλύψουν μόνο μέρος της αυξανόμενης ζήτησης.

«Δεν πρόκειται για ενεργειακή μετάβαση, αλλά για ενεργειακή προσθήκη. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Όποιος πιστεύει ότι οι υδρογονάνθρακες δεν έχουν μέλλον, απλώς οι αριθμοί δεν τον δικαιώνουν», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σιάμισιης άσκησε για μια ακόμη φορά κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ χαρακτηρίζοντας τη ως αμφίσημη και τονίζοντας ότι «η μετάβαση στην πράσινη οικονομία μπορεί να είναι σωστή αλλά χρειάζεται ισορροπία». Όπως είπε εταιρίες στην Ευρώπη κλείνουν καθώς έχει διαμορφωθεί ένα μοντέλο οικονομίας που δεν βοηθάει τη βιομηχανία να αναπτυχθεί.

Αναφερόμενος δε στη δραστηριότητα των διυλιστηρίων σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίζουμε καύσιμα για τη λειτουργία της οικονομίας της Ευρώπης και να φορολογούμαστε κάθε φορά που εξαιτίας της συγκυρίας έχουμε αύξηση κερδών».

Στο σημείο αυτό διαχώρισε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σημειώνοντας ότι κατά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση έδειξε πως έχει επίγνωση της κατάστασης.

Όπως είπε χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργία της αγοράς που ζει σε ένα δύσκολο ευμετάβλητο και μη προβλέψιμο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από τον πενταετή πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τον πρόσφατο πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν. Πρόσθεσε δε ότι το σταθερό πλαίσιο είναι αναγκαίο ειδικά για τον τομέα της διύλισης όπου οι επενδύσεις χρειάζονται 5-10 χρόνια για να σχεδιαστούν, να ωριμάσουν και να υλοποιηθούν. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενεργειακή πολιτική πλέον δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην πράσινη μετάβαση, αλλά ενσωματώνει και δύο ακόμη κρίσιμες παραμέτρους: την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα Vision 2030 της HELLENiQ ENERGY, μέσω του οποίου ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή θέση στους παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητάς του.

«Συνεχίζουμε, είπε χαρακτηριστικά, να επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια αλλά παράλληλα διατηρούμε και βελτιώνουμε την παρουσία μας στις παραδοσιακές μας δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν υψηλότερα σε σχέση με το 2025 που διαμορφώθηκαν σε 1,1 δις ευρώ, εκτιμάται ότι θα είναι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Helleniq Energy για το 2026, ενώ στόχος του ομίλου για τα επόμενα 5-10 χρόνια είναι τα EBITDA να σταθεροποιηθούν στα 1,5 δις ευρώ με παράλληλη ανάπτυξη τόσο της παραδοσιακής δραστηριότητας του ομίλου στην παραγωγή και εμπορία υγρών καυσίμων όσο και στον ηλεκτρισμό, τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και το φυσικό αέριο.