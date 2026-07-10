Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνει» η βάση υποστήριξης και κατατίθεται η ΜΠΕ- Πιο κοντά η γεώτρηση στο Block 2

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Άννα Διανά
Παρασκευή, 10/07/2026 - 08:02
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Με την επιλογή της Ηγουμενίτσας ως επιχειρησιακής βάσης της γεώτρησης στο Block 2 δυτικά της Κέρκυρας, η κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy ολοκληρώνει ακόμη ένα κρίσιμο στάδιο της προετοιμασίας για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Το επόμενο ορόσημο είναι στις επόμενες ημέρες η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από την ταχεία έγκριση της οποίας θα εξαρτηθεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της βασικής περιβαλλοντικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, με αντικείμενο την καταγραφή του θαλάσσιου βυθού και των οικολογικών χαρακτηριστικών της ζώνης όπου θα αναπτυχθούν οι γεωτρητικές εργασίες. Με την απόφαση να επιλεγεί το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ως επιχειρησιακή υποστήριξη της γεώτρησης λύνει ένα από βασικά ζητήματα στο επιχειρησιακό σκέλος του σχεδιασμού και ανοίγει τον δρόμο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών τον Φεβρουάριο του 2027.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, θα αποτελέσει το κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης (logistics base) της γεώτρησης, εξυπηρετώντας τη μεταφορά σωλήνων, γεωτρητικού εξοπλισμού, αναλωσίμων, καυσίμων και κάθε υλικού που απαιτείται για τη λειτουργία του γεωτρύπανου, καθώς και τη διακίνηση προσωπικού και τεχνικών συνεργείων. Η επιλογή του έγινε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων υποδομών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των υποψήφιων λιμένων, με την Ηγουμενίτσα να επικρατεί έναντι της Πάτρας και του Αστακού.

Υπενθυμίζεται ότι η γεώτρηση αφορά τον ερευνητικό στόχο «Ασωπός-1» μια περιοχή που θεωρείται από τις πλέον ελπιδοφόρες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων και το έργο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία ExxonMobil (60%), Energean (30%) ενώ έχει και τον ρόλο του διαχειριστή του έργου στη γεωτρητική φάση, και HelleniQ Energy (10%).

Το γεωτρύπανο θα φθάσει σε βάθος 4.622 μέτρων, ενώ το κόστος της πρώτης γεώτρησης υπολογίζεται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ. Οι προκαταρκτικές γεωλογικές εκτιμήσεις για τον στόχο «Ασωπός-1» κάνουν λόγο για δυνητικούς πόρους φυσικού αερίου που φθάνουν τα 270 bcm. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί σε πολλές δεκαετίες της σημερινής εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου, η οποία κυμαίνεται στα 6 έως 7 bcm ετησίως. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μέσω της γεώτρησης.

Σε περίπτωση επιτυχίας της γεώτρησης, θα ακολουθήσει πιθανότατα δεύτερη ερευνητική ή επιβεβαιωτική γεώτρηση, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για εμπορικά εκμεταλλεύσιμο πεδίο, θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις που εκτιμώνται σε περίπου 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη των υποδομών παραγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, η αξιοποίηση ενός τέτοιου κοιτάσματος θα μπορούσε να αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο έσοδα της τάξης των 10 δισ. ευρώ σε βάθος 20 ετών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας μιλώντας χθες στο συνέδριο του Economist, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, όταν η εταιρεία ανέλαβε το 2006 την εκμετάλλευση του Πρίνου, του μοναδικού τότε παραγωγικού κοιτάσματος της χώρας, πολλοί θεωρούσαν την απόφαση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Αναφερόμενος στη σημερινή συγκυρία, τόνισε ότι η συνεργασία με την ExxonMobil και η υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης επιτρέπουν την επανεκκίνηση των ερευνών. «Μαζί με την Exxon και με την υποστήριξη της κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 2027 θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια. Υπάρχουν εμπόδια, αλλά όσοι θέλουν, μπορούν να επενδύσουν και να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις», υπογράμμισε.

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