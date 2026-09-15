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Έξυπνοι θερμοστάτες: Οι «παγίδες» που μπορούν να εκτινάξουν τον λογαριασμό ρεύματος αντί να τον μειώσουν

Έξυπνοι θερμοστάτες: Οι «παγίδες» που μπορούν να εκτινάξουν τον λογαριασμό ρεύματος αντί να τον μειώσουν
Vitaly Gariev/Pexels
Newsroom
Τρίτη, 15/09/2026 - 07:18
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Η αντικατάσταση ενός παραδοσιακού θερμοστάτη με έναν «έξυπνο» προβάλλεται συχνά ως η απόλυτη λύση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η μετάβαση, ωστόσο, κρύβει τεχνικές παγίδες που μπορούν να ακυρώσουν την αναμενόμενη εξοικονόμηση.

Η διαρκής αναζήτηση τρόπων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έχει φέρει τις έξυπνες συσκευές στο επίκεντρο κάθε σύγχρονου νοικοκυριού.

Οι κατασκευαστές υπόσχονται αυτόματη προσαρμογή της θερμοκρασίας, απομακρυσμένο έλεγχο και σημαντική οικονομία.

Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση ενός έξυπνου θερμοστάτη δεν είναι μια απλή διαδικασία «plug-and-play». Αν δεν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η άσκοπη καταπόνηση του εξοπλισμού και η αύξηση της κατανάλωσης.

Πριν προχωρήσετε στην αγορά, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τα επτά συχνότερα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε:

1. Διακοπές στη σύνδεση Wi-Fi

Μια τυχαία αποσύνδεση από το δίκτυο ή ένα σφάλμα λογισμικού αρκεί για να χάσει ο θερμοστάτης την επικοινωνία με την εφαρμογή, αφήνοντας το σύστημα εκτός ελέγχου.

2. Απαιτήσεις καλωδίωσης (C-wire)

Πολλοί έξυπνοι θερμοστάτες απαιτούν ειδικό καλώδιο συνεχούς τροφοδοσίας. Αν η παλαιότερη εγκατάστασή σας δεν το διαθέτει, θα χρειαστείτε πρόσθετους μετατροπείς.

3. Ασυμβατότητα με το σύστημα HVAC

Αν η συσκευή δεν ρυθμιστεί σωστά ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. αντλία θερμότητας ή λέβητας), υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας ή σοβαρής βλάβης.

4. Ακύρωση της εξοικονόμησης από χειροκίνητες αλλαγές

Η συχνή αυξομείωση της θερμοκρασίας από τους χρήστες ανατρέπει τους αυτοματοποιημένους αλγόριθμους, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

5. Λανθασμένη τοποθέτηση στον χώρο

Αν ο θερμοστάτης εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή ρεύματα αέρα, οι αισθητήρες καταγράφουν λανθασμένες ενδείξεις, αναγκάζοντας το σύστημα να λειτουργεί άσκοπα.

6. Περιορισμοί στις συχνότητες Wi-Fi

Αρκετά μοντέλα συνδέονται αποκλειστικά σε δίκτυα 2.4 GHz. Αν το router σας εκπέμπει μόνο στα 5 GHz, η σύνδεση είναι αδύνατη χωρίς αλλαγές στις ρυθμίσεις.

7. Συντόμευση κύκλων (Short Cycling)

Λανθασμένες ρυθμίσεις προκαλούν συνεχείς ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις του συστήματος, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και τη φθορά των μηχανικών μερών.

Συμπέρασμα: Η επένδυση σε έναν έξυπνο θερμοστάτη μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, αρκεί να προηγηθεί σχολαστικός έλεγχος συμβατότητας με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 07:18
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