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Γιατί το μαλακτικό ρούχων μπορεί να καταστρέψει το πλυντήριο - Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Γιατί το μαλακτικό ρούχων μπορεί να καταστρέψει το πλυντήριο - Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 15/09/2026 - 07:18
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Η αλόγιστη χρήση μαλακτικού ρούχων δεν επιβαρύνει μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και στο ίδιο το πλυντήριο.

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών, όπως η LG, η Samsung και η GE Appliances, προειδοποιούν ότι η συσσώρευση υπολειμμάτων μαλακτικού είναι μία από τις κύριες αιτίες δυσλειτουργίας των πλυντηρίων.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη ποσότητα από τη συνιστώμενη, παραμένει στη θήκη απορρυπαντικού, ξεραίνεται και φράζει τις διόδους νερού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συσκευή να μην μπορεί να αποστραγγίσει ή να διανείμει σωστά το μαλακτικό και το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Whirlpool, η υγρασία σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα υπολείμματα δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, προκαλώντας έντονες δυσοσμίες στον κάδο και στα ρούχα.

Πώς να αποφύγετε τα προβλήματα

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την προστασία των υφασμάτων, οι ειδικοί συνιστούν τα εξής βήματα:

  • Μειώστε την ποσότητα

Δεν απαιτούν όλες οι πλύσεις την ίδια ποσότητα μαλακτικού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν.

  • Αποφύγετε τα πολύ συμπυκνωμένα προϊόντα

Τα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρέουν δύσκολα. Αν χρησιμοποιείτε τέτοιο προϊόν, είναι προτιμότερο να το αραιώνετε με λίγο νερό πριν το τοποθετήσετε στη θήκη.

  • Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων

Ορισμένα υφάσματα, όπως οι πετσέτες, τα αθλητικά ρούχα και οι πετσέτες μικροϊνών, δεν πρέπει να πλένονται με μαλακτικό, καθώς καταστρέφονται οι ίνες τους και χάνουν την απορροφητικότητά τους.

  • Τακτικός καθαρισμός

Αφαιρείτε και πλένετε τη θήκη απορρυπαντικού σε τακτικά διαστήματα για να αποτρέψετε τη δημιουργία πουρί.

Η σωστή συντήρηση της συσκευής επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της, αποτρέπει τις αδικαιολόγητες επισκευές και εξασφαλίζει τη βέλτιστη ενεργειακή της απόδοση σε κάθε πλύση.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 07:18
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