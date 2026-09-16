Μήπως το πλυντήριο «καίει» περισσότερο από όσο νομίζετε; 7 λάθη που κοστίζουν ακριβά

Ειδικοί της αγοράς αποκαλύπτουν τα επτά συνηθισμένα λάθη στη χρήση πλυντηρίου και στεγνωτηρίου που αυξάνουν άσκοπα την κατανάλωση ρεύματος και νερού.

Αν παρατηρείτε αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος, η ρουτίνα που ακολουθείτε στο πλύσιμο και το στέγνωμα των ρούχων ενδέχεται να αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες.

Πολλοί καταναλωτές υιοθετούν πρακτικές βασισμένες σε λανθασμένες εντυπώσεις - όπως ότι το ζεστό νερό ή η μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού εξασφαλίζουν καθαρότερα ρούχα. Στην πραγματικότητα, η ορθολογική χρήση των συσκευών και η σωστή συντήρησή τους μπορούν να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

1. Πλύσιμο αποκλειστικά σε υψηλές θερμοκρασίες

Η χρήση θερμού νερού αποτελεί μία από τις πιο δαπανηρές συνήθειες. Τα πλυντήρια καταναλώνουν τη συντριπτική πλειονότητα της ενέργειάς τους για τη θέρμανση του νερού. Η επιλογή χλιαρού ή κρύου νερού για τα κοινά φορτία μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και στο μισό, ενώ παράλληλα προστατεύει τα υφάσματα από τη φθορά.

2. Συχνοί κύκλοι με μισό φορτίο

Η λειτουργία του πλυντηρίου για λίγα ρούχα αυξάνει κατακόρυφα το ενεργειακό κόστος ανά τεμάχιο. Επειδή η συσκευή καταναλώνει παρόμοια επίπεδα ενέργειας σε κάθε πλύση, η σωστή φόρτωσή της βελτιστοποιεί τη χρήση νερού και ρεύματος.

3. Αμέλεια στον καθαρισμό των φίλτρων του στεγνωτηρίου

Η συσσώρευση χνουδιών στα φίλτρα εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα, αναγκάζοντας τη συσκευή να λειτουργεί περισσότερη ώρα για να στεγνώσει τα ρούχα. Ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και χαμηλότερη κατανάλωση.

4. Επιλογή χρονομετρημένων προγραμμάτων

Τα χρονομετρημένα προγράμματα στεγνώματος συχνά χρησιμοποιούν υψηλές θερμοκρασίες και συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα κι αν τα ρούχα έχουν στεγνώσει. Η χρήση έξυπνων αισθητήρων που ανιχνεύουν την υγρασία και απενεργοποιούν αυτόματα τη συσκευή - ή το φυσικό στέγνωμα - προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

5. Χρήση εντατικών προγραμμάτων χωρίς λόγο

Τα μεγάλης διάρκειας ή εντατικά προγράμματα είναι απαραίτητα μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Στον καθημερινό ρουχισμό, τα προγράμματα αυτά σπαταλούν άσκοπα νερό και ενέργεια.

6. Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού

Η υπόθεση ότι το περισσότερο προϊόν προσφέρει καλύτερο καθαρισμό είναι εσφαλμένη. Η αλόγιστη χρήση αυξάνει το κόστος αγοράς αναλωσίμων, ενώ μπορεί να απαιτήσει επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος.

7. Μη εξειδικευμένα προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων

Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα καθαριστικά για δύσκολες βρωμιές, τα ρούχα χρειάζονται ξανά πλύσιμο, γεγονός που διπλασιάζει την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το ίδιο φορτίο.

Πηγή: the spruce