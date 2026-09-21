«Auto» ή «On» στο θερμοστάτη; Η επιλογή που επηρεάζει άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

Η επιλογή μεταξύ των ενδείξεων «Auto» και «On» στον θερμοστάτη αποτελεί σημείο σύγχυσης για πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι συχνά πιστεύουν εκ παραδρομής ότι επηρεάζει την ταχύτητα ψύξης ή θέρμανσης.

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν εσφαλμένα ότι οι ρυθμίσεις «Auto» και «On» σχετίζονται με την ένταση της ψύξης ή της θέρμανσης που παράγει το σύστημα HVAC. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές αυτές καθορίζουν αποκλειστικά τον τρόπο λειτουργίας του ανεμιστήρα της συσκευής, επηρεάζοντας άμεσα τόσο την ενεργειακή κατανάλωση όσο και τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Τι σημαίνει η ρύθμιση «Auto»

Στη λειτουργία «Auto», ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται μόνο όταν το σύστημα παράγει θερμό ή ψυχρό αέρα. Μόλις ο χώρος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία που έχει οριστεί, η συσκευή και ο ανεμιστήρας απενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Πρόκειται για την πλέον ενδεδειγμένη ρύθμιση για την καθημερινή χρήση, καθώς αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη συνεχόμενη ανακυκλοφορία του αέρα.

Τι σημαίνει η ρύθμιση «On»

Αντίθετα, η επιλογή «On» διατηρεί τον ανεμιστήρα σε συνεχή λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν η μονάδα έχει σταματήσει να ψύχει ή να θερμαίνει τον χώρο. Αν και η επιλογή αυτή δεν ψύχει το σπίτι ταχύτερα, προσφέρει συνεχή κυκλοφορία του αέρα, κάτι που βοηθά στο να περιορίζονται οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των δωματίων και να μειώνεται το αίσθημα δυσφορίας.

Πού διαφέρουν οι ρυθμίσεις, πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται

Η βασική διαφορά εντοπίζεται στην κατανάλωση ρεύματος και τη φθορά του εξοπλισμού. Η συνεχής λειτουργία («On») αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνει τον κινητήρα του ανεμιστήρα και απαιτεί συχνότερη αντικατάσταση των φίλτρων αέρα, καθώς αυτά κατακρατούν διαρκώς σωματίδια.

Ρύθμιση «Auto»: Αποτελεί τη βασική επιλογή για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών, προσφέροντας τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Ρύθμιση «On»: Πρέπει να χρησιμοποιείται περιστασιακά. Είναι χρήσιμη όταν απαιτείται ταχεία ανακυκλοφορία του αέρα (π.χ. μετά το μαγείρεμα) ή για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας σε δωμάτια με κακό εξαερισμό.

Πηγή: Southern Living