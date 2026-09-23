AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026

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Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη – Παρουσίαση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 6M 2026

Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών ανακοινώνει προς τους επενδυτές και αναλυτές την παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Πρώτου Εξαμήνου του Έτους 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί µέσω τηλεδιάσκεψης.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος

Η παρουσίαση θα γίνει από τους:

κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο

κ. Κώστα Αδαμόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου

Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. Θα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων μετά το πέρας της παρουσίασης.

Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη παρακαλώ όπως καλέσετε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς:

Για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800

Για συμμετοχή από Αγγλία: +44 (0) 800 368 1063

Για διεθνή συμμετοχή: +44 (0) 203 059 5872

Για συμμετοχή από ΗΠΑ: +1 516 447 5632

Οι συμμετέχοντες από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να καλούν οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς για να συνδεθούν (παρακαλείσθε να καλέσετε 5-10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης).

Ζωντανή Αναμετάδοση

Η τηλεδιάσκεψη θα αναμεταδοθεί µέσω διαδικτύου σε ζωντανό χρόνο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε (audio only) µέσω του συνδέσμου.



