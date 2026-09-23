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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 10:55
Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 10:11
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:45
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:04
54 Υποτροφίες σε φοιτητές από 6 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 08:29
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:12
AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:01
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 1.200 δολάρια, μετά το σοκ βρήκε τον τρόπο να αποσβέσει 65.000 δολάρια σε 5 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/09/2026 - 06:42
«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 18:41
Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
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22/09/2026 - 09:13
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ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026

AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 08:01
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Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη – Παρουσίαση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 6M 2026

Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών ανακοινώνει προς τους επενδυτές και αναλυτές την παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Πρώτου Εξαμήνου του Έτους 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί µέσω τηλεδιάσκεψης.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος

Η παρουσίαση θα γίνει από τους:
κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Κώστα Αδαμόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου

Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. Θα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων μετά το πέρας της παρουσίασης.

Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη παρακαλώ όπως καλέσετε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς:

  • Για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800
  • Για συμμετοχή από Αγγλία: +44 (0) 800 368 1063
  • Για διεθνή συμμετοχή: +44 (0) 203 059 5872
  • Για συμμετοχή από ΗΠΑ: +1 516 447 5632

Οι συμμετέχοντες από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να καλούν οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς για να συνδεθούν (παρακαλείσθε να καλέσετε 5-10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης).

Ζωντανή Αναμετάδοση

Η τηλεδιάσκεψη θα αναμεταδοθεί µέσω διαδικτύου σε ζωντανό χρόνο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε (audio only) µέσω του συνδέσμου.

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