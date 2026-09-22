ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης

Ο ΕΣΠΕΝ επανέρχεται στο διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ, ζητώντας από την Πολιτεία άμεση και πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και θα εξοφληθούν τα ποσά που οφείλονται στους Προμηθευτές.

Παρά τις ενισχύσεις του Λογαριασμού από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά €400 εκ. το 2025 και €200 εκ. το 2026, οι συνολικές οφειλές προς τους Προμηθευτές υπερβαίνουν εκ νέου τα €300 εκατ. και συνεχίζουν να αυξάνονται. Από τον Απρίλιο του 2026 ο ΕΛΥΚΩ παραμένει ελλειμματικός σε μηνιαία βάση, με το έλλειμμα να φτάνει τον Ιούλιο στο 22%, ενώ οι νέες μειώσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ εντείνουν την αβεβαιότητα για την πορεία του Λογαριασμού.

Από τον Απρίλιο του 2023, οι Προμηθευτές καλύπτουν στην πράξη με ίδια κεφάλαια το έλλειμμα, λειτουργώντας ως de facto χρηματοδότες ενός μηχανισμού κοινωνικής πολιτικής. Με ενδεικτικό κόστος δανεισμού 6,5%, η χρηματοοικονομική επιβάρυνση για οφειλές €300 εκατ. προσεγγίζει τα €20 εκατ. ετησίως, δημιουργώντας πιέσεις στη ρευστότητα της αγοράς και, τελικά, στο κόστος προμήθειας.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις: πότε και με ποιον τρόπο θα εξοφληθεί το σύνολο των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων, πώς θα αντιμετωπιστεί το χρηματοοικονομικό κόστος που έχουν επωμιστεί οι Προμηθευτές και ποια είναι η εκτίμηση της Πολιτείας για την εξέλιξη του ελλείμματος το επόμενο διάστημα.

Η προσωρινή ενίσχυση του Λογαριασμού δεν αρκεί. Το ζητούμενο είναι μια μόνιμη και βιώσιμη λύση που θα αποκαταστήσει την ομαλή χρηματοδότηση του ΕΛΥΚΩ και θα σταματήσει τη συσσώρευση νέων οφειλών.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του ΕΣΠΕΝ εδώ: Επιστολή ΕΣΠΕΝ