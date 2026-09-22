Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας αύριο Τετάρτη σε σύγκριση με την σημερινή ημέρα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η τιμή για την αυριανή ημέρα διαμορφώνεται στα 153,87 ανά μεγαβατώρα έναντι 211,76 ευρώ σήμερα, καταγράφοντας μείωση 27 %.

Η μέση τιμή για το Σεπτέμβριο έως τώρα κυμαίνεται στα 160 ευρώ ανά μεγάλη, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο και 92,77 ευρώ τον περυσινό Σεπτέμβριο, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η διάκριση των τιμών του ερχόμενου επόμενου μήνα θα προσδιορίσει τη μέση τιμή του Σεπτεμβρίου στην οποία βασίζονται οι προμηθευτές για τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής τον επόμενο μήνα.

Η βασική αιτία της αύξησης των τιμών είναι η άνοδος των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που ξεπέρασαν τις προηγούμενες ημέρες και τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σήμερα υποχωρούν στο επίπεδο των 70 ευρώ.