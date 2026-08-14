ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 15:33
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στην Βαλτική
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 15:30
Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 15:12
Πως η VW σχεδιάζει να μειώσει τη γκάμα μοντέλων της για να μειώσει το κόστος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/08/2026 - 13:48
Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία - Κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 13:12
Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από drone
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 12:37
Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα να διατηρηθεί χαμηλά η τιμή των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 11:43
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 11:03
Σ. Αρναούτογλου: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο – πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 10:32
Δήμος Αθηναίων: Σε πρόγραμμα προστασίας το πράσινο της πόλης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/08/2026 - 09:56
Ηλεκτρικό ρεύμα: Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ οι τιμές χονδρικής και την Παρασκευή στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/08/2026 - 09:08
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/08/2026 - 08:40
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Δασικές πυρκαγιές – Στις στάχτες το «επιτελικό κράτος»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/08/2026 - 08:08
Καύσιμα: «Τσουχτερή» η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου- Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη σε 15 νομούς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/08/2026 - 08:06
Στην ενέργεια στρέφονται οι «πράσινες» επενδύσεις- Τι φρενάρει 6 στις 10 επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/08/2026 - 08:01
Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 15:27
Β. Κορκίδης: Η «T-MED» βάζει την Ελλάδα στη πρώτη γραμμή της νέας πράσινης ενεργειακής Μεσογείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/08/2026 - 14:35
Ν. Ρωμανός: 96 ευρώ η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 13:47
ΠΟΞ: Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό χρειάζεται μεγαλύτερο ρεαλισμό και ευελιξία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/08/2026 - 13:04
Ορμούζ: Η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων
ΚΟΣΜΟΣ
13/08/2026 - 12:16
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον θεσμικό καταλύτη για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 11:54
Ρουμανία: Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα
ΚΟΣΜΟΣ
13/08/2026 - 11:21
Από τις φθηνότερες αγορές ρεύματος σήμερα η Ελλάδα - Κοντά σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/08/2026 - 10:20
Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 09:28
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/08/2026 - 09:07
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:29
Κλειστός ο Λόφος Λυκαβηττού από τα μεσάνυχτα – Κλειστός παραμένει και ο Λόφος Φινόπουλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/08/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «καίει» και η κυβέρνηση επιδοτεί … τις εντυπώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/08/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κόντρα στην Ευρώπη η ελληνική αγορά - Κάτω από τα 100 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Hellenic Cables αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Η Hellenic Cables αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω
Newsroom
Παρασκευή, 14/08/2026 - 08:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης HVDC 320kV μεταξύ της Κορίνθου και της Κω, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπόγειων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030.

Η Hellenic Cables, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., είναι υπεύθυνη για την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου, από τον έναν σταθμό μετατροπής έως τον άλλο, και θα κατασκευάσει τα καλώδια ισχύος HVDC στις εγκαταστάσεις της στην Κόρινθο και τη Θήβα.

Η διασύνδεση Κορίνθου–Κω είναι έργο στρατηγικής σημασίας που θα συνδέσει τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας. Με δυνατότητα μεταφοράς ισχύος 1 GW, το έργο θα συμβάλει στη σταδιακή απόσυρση των δαπανηρών πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με υψηλές εκπομπές άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η υπογραφή της σύμβασης προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κανονιστικών διαδικασιών και εγκρίσεων.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Έργα όπως η διασύνδεση Κορίνθου–Κω αναδεικνύουν την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προηγμένης τεχνολογίας HVDC για την ανάπτυξη ανθεκτικών δικτύων και τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το στρατηγικό όραμα του ΑΔΜΗΕ για ένα ισχυρότερο και πιο διασυνδεδεμένο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες υλοποίησής μας σε αυτό το εμβληματικό έργο για την Ελλάδα».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ
Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ 13 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ν. Ρωμανός: 96 ευρώ η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ρωμανός: 96 ευρώ η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ

Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ

GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση &amp; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2026

Ηλεκτρισμός: Κόντρα στην Ευρώπη η ελληνική αγορά - Κάτω από τα 100 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Κόντρα στην Ευρώπη η ελληνική αγορά - Κάτω από τα 100 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή

Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;

Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας