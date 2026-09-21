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Καύσιμα: Φρένο προς το παρόν στη μείωση του ΕΦΚ- Τι μένει στο πακέτο

Καύσιμα: Φρένο προς το παρόν στη μείωση του ΕΦΚ- Τι μένει στο πακέτο
Άννα Διανά
Δευτέρα, 21/09/2026 - 08:06
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Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τον έλεγχο των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και ειδικά των υγρών καυσίμων ενόψει του χειμώνα, με τη μεγάλη παρέμβαση, την προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, να μετατίθεται προς το παρόν για αργότερα.

Το βάρος πέφτει πλέον στο πετρέλαιο θέρμανσης, στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και στην παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης, ενώ εκτός κάδρου παραμένει η αμόλυβδη βενζίνη. Οι όποιες ανακοινώσεις δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνουν ακόμη και γραπτώς, καθώς το πακέτο φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο ευρύ όσο αρχικά αναμενόταν. Η πίεση πάντως στην αντλία είναι ήδη ισχυρή.

Σύμφωνα με το τελευταίο ημερήσιο δελτίο της ΔΙΜΕΑ για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων και του diesel κίνησης έχει φθάσει στα 2,188 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη αγγίζει κατά μέσο όρο τα 2,40 ευρώ, στα 2,398 ευρώ, και το diesel τα 2,348 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,299 και 2,263 ευρώ, στη Λευκάδα 2,285 και 2,264 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία 2,252 και 2,244 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει ότι το πακέτο θα εξειδικευόταν στις αρχές της εβδομάδας από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Η συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, δεν φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων και επειδή ο κ. Παπασταύρου μεταβαίνει σήμερα στη Νέα Υόρκη, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και επιστρέφει στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας. Κυρίως όμως δεν άνοιξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει μια τέτοια παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επέτρεπε το κόστος να μην προσμετρηθεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Το θέμα αναμένεται πλέον να τεθεί εκ νέου από τον πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Στο μεσοδιάστημα, η κυβέρνηση προχωρά με τα μέτρα που έχει ήδη στη διάθεσή της. Πρώτο είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, μέσω κρατικής επιδότησης και έκπτωσης από τα διυλιστήρια. Πέρυσι η περίοδος διάθεσης είχε κλείσει την άνοιξη στα 1,75 ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 είχε ξεκινήσει κοντά στα 1,10 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα προβλέπεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί εάν θα διευρυνθούν και τα κριτήρια ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Η ενίσχυση θα αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, με μεγαλύτερη στήριξη στις βόρειες περιοχές της χώρας. Σχεδιάζεται επίσης η παράταση και τον Οκτώβριο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα φθάνει συνολικά τα 15 λεπτά το λίτρο, 10 λεπτά από το κράτος και 5 από τα διυλιστήρια. Τέλος, εξετάζεται η θέσπιση πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων, μέτρο που ήδη προκαλεί αντιδράσεις στους πρατηριούχους. Ο πρωθυπουργός επιμένει πάντως στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η ΕΕ δώσει στα κράτη-μέλη το απαιτούμενο δημοσιονομικό περιθώριο.

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