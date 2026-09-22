Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, αβεβαιότητα και «πράσινες» υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ο διάλογος δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά την προϋπόθεση για να αναζητήσουμε την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων, τους αριθμούς και τα ESG αφηγήματα.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 διοργανώνεται το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction? Το φετινό συνέδριο εστιάζει στο κρίσιμο δίλημμα της εποχής: θα είναι οι ραγδαίες τεχνολογικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές αλλαγές το όχημα για μια βιώσιμη επανεκκίνηση ή το τελικό στάδιο της κατάρρευσης;

Τις εργασίες του συνεδρίου θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και επιστήμονας του διαστήματος, Σταμάτης Κριμιζής καθώς και ο Πάτερ Λίβυος, κληρικός και συγγραφέας. Παράλληλα, στο βήμα θα βρεθούν οι πρέσβειρες της Αυστραλίας, της Αυστρίας, του Μπαγκλαντές και της Φινλανδίας και περισσότεροι από 40 εξέχοντες ομιλητές -εκπρόσωποι της Πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου, θεσμικών και διεθνών φορέων, ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι.

Το συνέδριο αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα ουσιαστικής σύνθεσης απόψεων, που φωτίζει τις πραγματικές προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύει να μετατρέψει τον διάλογο από μέσο εντυπωσιασμού σε μοχλό ουσιαστικών, μακροπρόθεσμων αλλαγών.

Stelios Foundation Conference Hall, Κυδαθηναίων 22, Πλάκα. Ώρα: 09:00 – 18:30

Δείτε το πρόγραμμα, τους ομιλητές και περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.effectivedialogue.gr