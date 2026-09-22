ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 10:21
METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/09/2026 - 09:45
Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 09:13
Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 08:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Είναι η οικονομία και … πολλά ακόμη, ανόητε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:06
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:04
Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Το ντόμινο του πολέμου στο Ιράν φέρνει ενεργειακό «μπλακ άουτ» και οικονομική ασφυξία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:49
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:46
ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:43
Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:42
Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
21/09/2026 - 15:20
Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:07
Πιερρακάκης: Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 14:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 15:37
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, αβεβαιότητα και «πράσινες» υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ο διάλογος δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά την προϋπόθεση για να αναζητήσουμε την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων, τους αριθμούς και τα ESG αφηγήματα.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 διοργανώνεται το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction? Το φετινό συνέδριο εστιάζει στο κρίσιμο δίλημμα της εποχής: θα είναι οι ραγδαίες τεχνολογικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές αλλαγές το όχημα για μια βιώσιμη επανεκκίνηση ή το τελικό στάδιο της κατάρρευσης;

Τις εργασίες του συνεδρίου θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και επιστήμονας του διαστήματος, Σταμάτης Κριμιζής καθώς και ο Πάτερ Λίβυος, κληρικός και συγγραφέας. Παράλληλα, στο βήμα θα βρεθούν οι πρέσβειρες της Αυστραλίας, της Αυστρίας, του Μπαγκλαντές και της Φινλανδίας και περισσότεροι από 40 εξέχοντες ομιλητές -εκπρόσωποι της Πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου, θεσμικών και διεθνών φορέων, ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι.

Το συνέδριο αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα ουσιαστικής σύνθεσης απόψεων, που φωτίζει τις πραγματικές προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύει να μετατρέψει τον διάλογο από μέσο εντυπωσιασμού σε μοχλό ουσιαστικών, μακροπρόθεσμων αλλαγών.

Stelios Foundation Conference Hall, Κυδαθηναίων 22, Πλάκα. Ώρα: 09:00 – 18:30

Δείτε το πρόγραμμα, τους ομιλητές και περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.effectivedialogue.gr

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025 22 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση

Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση

Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα