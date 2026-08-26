Χατζηβασιλείου: Με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για την πόντιση του καλωδίου

«Με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια από την Τουρκία» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου αναφερόμενος στα σχέδια πόντισης του καλωδίου GSI μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου.

Η θέση της Άγκυρας με βάση όσα ανέφεραν χθες τουρκικές πηγές στον ΣΚΑΪ είναι ότι «δεν αντιτίθεται σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας».

Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, πρόσθεσαν ότι «όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών, να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Η Τουρκία θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο και την κρατική πρακτική».

Απαντώντας σήμερα στους τουρκικούς ισχυρισμούς ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε: «Ισχύει στο ακέραιο ό,τι είπε ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, πόσο μάλλον για ένα έργο ειρηνικής υποδομής που θα ενώσει ενεργειακά την Ευρώπη με Μέση Ανατολή».

«Η συμμετοχή της (γαλλική εταιρείας) Meridiam συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης και σημαίνει ότι το έργο είναι ασφαλές» πρόσθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Υπογράμμισε μάλιστα πως «η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει ανταπάντηση καμία πρόκληση και να υποχωρήσει σε κανένα εθνικό της συμφέρον. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. Υπάρχει κανείς που το αναγνωρίζει πέραν Τουρκίας;», ενώ σημείωσε πως «ο σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά. Ψυχραιμία και υπομονή. Τα έργα είναι ευρωπαϊκά άρα έχουν γνώση οι φύλακες».

Για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα ο υφυπουργός Εξωτερικών σχολίασε πως «αλά τούρκα προσέγγιση, η Τουρκία παρουσιάζει δήθεν εθνικά πάρκα που είναι σε διεθνή ύδατα» και πως «απαντά με μία παρανομία απέναντι σε νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά στην αντιπολίτευση λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα «έχουν τρικυμία στο κρανίο. Πολλές φορές οι δηλώσεις τους είναι αντικρουόμενες η μία με την άλλη. Το αφήγημά περί υποχωρητικότητα είναι πέραν για πέρα ψευδές. Ας προσέξουν τι λένε, εμείς δεν αμφισβητούμε τον πατριωτισμό κανενός, όμως αρκετά με το λαϊκισμό και τη τζάμπα κριτική».

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι όποτε χρειάζεται και όποτε απαιτείται, είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το όλον του ελληνισμού», επισήμανε λέγοντας πως ο κ. Γεραπετρίτης θα θέσει το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την άλλη εβδομάδα.