Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Στις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο των επόμενων ημερών.

Παράλληλα, απάντησε στις προτάσεις της Αλέξη Τσίπρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, στις δημοσκοπήσεις και στη συζήτηση για πιθανές πολιτικές συνεργασίες.

«Επεξεργαζόμαστε σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα»

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα, το περίγραμμα του οποίου έχει ήδη περιγράψει ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το οικονομικό επιτελείο των επόμενων ημερών, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων.

«Ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θέλουμε να ανοίξουμε χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε φέτος», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανέφερε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στα 1,75 ευρώ, ενώ οι προβλέψεις του τοποθετούν πάνω από τα 2 ευρώ.

«Έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν περισσότερα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε την πίεση που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίων, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης.

«Έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητάνε παραπάνω. δίκιο που πολλές φορές φωνάζουν», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο κ. Ο Μαρινάκης σημείωσε ότι η αύξηση των κρατικών εσόδων, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέφει πόρους στους πολίτες μέσω φοροελαφρύνσεων και άλλων παρεμβάσεων.

Η απάντηση στην Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα

Ο κ. Ο Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβάλλοντες τες με τη φορολογική πολιτική που είχε ακολουθήσει κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Όπως ανέφερε, επί κυβέρνησης Τσίπρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη αυξήθηκε από τα 670 στα 700 ευρώ ανά χίλια λίτρα, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από τα 330 στα 410 ευρώ, στο φωτιστικό πετρέλαιο από τα 330 στα 410 ευρώ, στα 330 ευρώ στα 410 ευρώ. ευρώ και στο diesel από τα 330 στα 410 ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυξήθηκε και ο ΦΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση, μαζί με τις μειώσεις που προβλέπονται για το 2027, έχει μειώσει συνολικά 91 φορολογικούς συντελεστές, εκ των οποίων οι 25 άλλοι φόροι και ΦΠΑ.

Για την ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε μείωσή του μέχρι τα κατώτατα επιτρεπόμενα όρια, συνδέοντας ωστόσο μια τέτοια απόφαση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως εξηγήθηκε, το ζήτημα αφορά τη δυνατότητα εξαίρεσης μιας έκτακτης παρέμβασης από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κράτος εισπράττει περίπου 4 δις. ευρώ ετησίως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και υποστήριξε ότι όσοι προτείνουν τη μείωσή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να εξηγήσουν πώς θα καλυφθεί η αντίστοιχη απώλεια εσόδων.

«Εμείς, αν δεν δοθεί αυτή η ειδική άδεια από τον υπολογισμό δαπανών, δεν θα πάμε να γίνουμε ευχάριστοι, ενώ στην πραγματικότητα που είμαστε δυσάρεστοι για τον κόσμο», ανέφερε.

Οι μειώσεις φόρων και τα αυξημένα έσοδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, παρά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων, έχουν μειωθεί δεκάδες φορολογικοί συντελεστές, μεταξύ των συντελεστών ΦΠΑ σε μεταφορές, ταξί, κινηματογράφους, καφέ, μη αλκοολούχα ποτά, βρεφικά είδη, λιπάσματα, ζωοτροφές. και αγροτικά μηχανήματα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προέρχεται από αύξηση των φορολογικών συντελεστών, αλλά από την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσθετα αυτά έσοδα δημιουργούν νέες περιθώρια για φοροελαφρύνσεις και οικονομικές ενισχύσεις.