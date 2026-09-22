Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση

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Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 10:44
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Την ομιλία της Ursula von der Leyen για την κατάσταση της Ένωσης σχολίασε με σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Executive Chairman της METLEN, ανέφερε:

«Η ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης την περασμένη εβδομάδα περιείχε πολλά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρίσιμων Πρώτων Υλών θα μπορούσε να εξελιχθεί σε χρήσιμη βιομηχανική πρωτοβουλία. Η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες για πολλά από τα υλικά που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις αμυντικές εφαρμογές και την προηγμένη κατασκευή.

Η μετάβαση από τον εντοπισμό τρωτών σημείων στην οικοδόμηση δυνατοτήτων είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Αυτό σημαίνει υποστήριξη ώριμων εγχώριων έργων εξόρυξης, διύλισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα διαφοροποιημένες συνεργασίες με αξιόπιστους προμηθευτές, δημιουργώντας πραγματικά ελκυστικές συνθήκες για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Αυτό που ήταν εξίσου σημαντικό, ωστόσο, ήταν η αναγνώριση ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια επείγουσα και ευρεία πρόκληση ανταγωνιστικότητας.

Η στρατηγική αυτονομία, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι συσσωρευτές, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αμυντικές τεχνολογίες και η απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές απαιτούν πρωτοφανή επίπεδα επενδύσεων κεφαλαίου. Ωστόσο, οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται τελικά με βάση τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. Και ίσως το πιο κρίσιμο από αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία είναι η ενέργεια.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρώπης για μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, επέκταση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά η τελική κατάσταση και η μετάβαση δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταναλώνει περίπου 450 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου και περίπου 340 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Ακόμη και σύμφωνα με τις επικρατούσες προβλέψεις, αυτά τα στοιχεία παραμένουν πολύ σημαντικά μέχρι το 2030 και ακόμη και το 2035. Για τα επόμενα χρόνια, οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και τους λογαριασμούς ενέργειας που πληρώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε ο Mario Draghi στην έκθεσή του, τα πλήρη οφέλη της καθαρής μετάβασης για την ανταγωνιστικότητα θα υλοποιηθούν μόνο όταν ολοκληρωθούν και απορροφηθούν στο σύστημα επαρκείς επενδύσεις στην καθαρή παραγωγή, τα δίκτυα, την αποθήκευση και την ευελιξία του συστήματος.

Αυτή η πραγματικότητα έχει μια σημαντική επίπτωση.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει την άφιξη του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος για να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστικότητα. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για την ίδια τη μετάβαση.

Αυτό απαιτεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πρόκληση. Όχι ένα συνονθύλευμα εθνικών μέτρων που είναι διαθέσιμα μόνο στα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ικανότητα, αλλά κοινές ευρωπαϊκές λύσεις που υποστηρίζονται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας κατά την πρόοδο της μετάβασης.

Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα δεν είναι η ανταμοιβή στο τέλος της μετάβασης. Είναι αυτό που επιτρέπει τη μετάβαση να συμβεί εξαρχής».

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