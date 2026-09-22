Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού δικτύου Μεγαλόπολης (Τμήμα Β’)», προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε υφιστάμενους δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης πεζοδρομίων, τεχνικές επεμβάσεις επί του οδοστρώματος, τοποθέτηση του κατάλληλου φωτισμού επί των πεζοδρομίων, καθώς και εργασίες πρασίνου και αστικού εξοπλισμού που αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας.





