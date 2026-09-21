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Έξι σημάδια ότι ήρθε η ώρα να πάρετε καινούριο ψυγείο

Έξι σημάδια ότι ήρθε η ώρα να πάρετε καινούριο ψυγείο
Cong Wang on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 06:34
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Η μέση διάρκεια ζωής ενός ψυγείου αγγίζει τα 12 χρόνια, όμως οι βλάβες μπορούν να εμφανιστούν νωρίτερα. Δείτε πότε συμφέρει η επισκευή και πότε η αγορά μιας νέας, πιο ενεργειακά αποδοτικής συσκευής.

Η απόφαση για την αντικατάσταση ή την επισκευή ενός ψυγείου εξαρτάται κυρίως από το κόστος. Μικροβλάβες ή ζητήματα που καλύπτονται από την εγγύηση δικαιολογούν την επισκευή.

Όταν το κόστος αποκατάστασης, ωστόσο, πλησιάζει την τιμή μιας νέας συσκευής, η αγορά νέου μοντέλου αποτελεί την οικονομικά ορθότερη επιλογή.

1. Αστάθεια στη θερμοκρασία

Όταν τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα, το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε βλάβη του συμπιεστή ή του στεγανού συστήματος ψύξης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντικατάσταση της συσκευής είναι συνήθως προτιμότερη.

2. Υπερβολικό φορτίο

Ένα υπερφορτωμένο ψυγείο εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα και φράζει τους αεραγωγούς. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και καταπονεί το μοτέρ, οδηγώντας σε πρόωρη φθορά.

3. Ασυνήθιστοι θόρυβοι

Ενώ ο ελαφρύς βόμβος είναι φυσιολογικός, έντονοι μεταλλικοί θόρυβοι ή τριγμοί υποδηλώνουν βλάβη στον ανεμιστήρα ή στον συμπιεστή. Η διάγνωση από τεχνικό θα δείξει αν η επισκευή είναι ασύμφορη.

4. Συσσώρευση υγρασίας ή πάγου

Έντονοι υδρατμοί στη συντήρηση ή υπερβολικός πάγος στην κατάψυξη μαρτυρούν πρόβλημα στη στεγανοποίηση ή στο σύστημα ψύξης, το οποίο συχνά απαιτεί δαπανηρή επισκευή.

5. Υπερθέρμανση εξωτερικά της συσκευής

Αν τα εξωτερικά τοιχώματα είναι υπερβολικά θερμά στην αφή, ο συμπιεστής ενδέχεται να υπολειτουργεί ή να υπερθερμαίνεται, καθιστώντας πιθανή την ανάγκη αντικατάστασης.

6. Ηλικία άνω των 10 ετών

Ψυγεία που ξεπερνούν τη δεκαετία και παρουσιάζουν συχνές βλάβες σπάνια αξίζει να επισκευαστούν, καθώς τα νέα μοντέλα προσφέρουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Πότε δεν απαιτείται αντικατάσταση

Προβλήματα όπως η βλάβη στην παγομηχανή, η δυσλειτουργία της παροχής νερού, τα καμένα φωτάκια LED ή τα φθαρμένα λάστιχα στις πόρτες διορθώνονται σε λογικές τιμές, χωρίς να χρειάζεται συνήθως αλλαγή της συσκευής.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 06:34
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