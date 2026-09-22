ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 10:21
METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/09/2026 - 09:45
Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 09:13
Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 08:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Είναι η οικονομία και … πολλά ακόμη, ανόητε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:06
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:04
Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Το ντόμινο του πολέμου στο Ιράν φέρνει ενεργειακό «μπλακ άουτ» και οικονομική ασφυξία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:49
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:46
ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:43
Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:42
Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
21/09/2026 - 15:20
Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:07
Πιερρακάκης: Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 14:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του

Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 12:24
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Εγκαθιστώντας ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού σε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, η ABB παρέχει έναν συνδυασμό εξοπλισμού υψηλής απόδοσης, τηλεμετρίας και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

Τα Φάρσαλα, στην καρδιά της Θεσσαλίας και περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας. Σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άρδευση, η αποτελεσματική διαχείριση του νερού δεν είναι απλώς λειτουργική προτεραιότητα αλλά ζήτημα οικονομικής επιβίωσης για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Φαρσάλων προχώρησε σε ένα αποφασιστικό βήμα για τον αυτοματισμό του κρίσιμου δικτύου άρδευσης, αναθέτοντας στην ABB την αναβάθμισή του με συστήματα νέας γενιάς, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, και προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων παρακολούθησης. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, και αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αυτοματισμός από άκρη σε άκρη

Αυτό που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο έργο είναι το εύρος του. Αντί να αντικαταστήσει μεμονωμένα εξαρτήματα, η ABB παρέδωσε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της υποδομής, από τον μηχανολογικό σχεδιασμό και τον εξοπλισμό άρδευσης και διαχείρισης ενέργειας υψηλής απόδοσης, έως την παρακολούθηση των νιτρικών στο νερό, τα συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού, την ενσωμάτωση των συστημάτων, τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού. Χάρη σε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, ο Δήμος Φαρσάλων δεν αποκτά απλώς νέο εξοπλισμό, αλλά ένα διασυνδεδεμένο, «έξυπνο» σύστημα που μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Το σημαντικότερο είναι ότι ο εκσυγχρονισμός θα πραγματοποιηθεί χωρίς να διακοπεί η άρδευση, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια αγροτική περιοχή όπου η συνέχεια στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου είναι απαραίτητη. Η ικανότητα να αναβαθμίζεται μια κρίσιμη δημόσια υποδομή διατηρώντας παράλληλα την πλήρη λειτουργικότητά της αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνογνωσίας της ABB σε υπηρεσίες και αυτοματισμούς, συνδυάζοντας την παγκόσμια εμπειρία της εταιρείας στον αυτοματισμό και τη διαχείριση ενέργειας με τη βαθιά γνώση των ελληνικών υποδομών.

«Αυτή η επένδυση έδωσε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η κοινότητά μας: χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και ένα πιο αξιόπιστο σύστημα άρδευσης για τους αγρότες μας», δήλωσε ο Ιορδάνης Εσκίογλου, Δήμαρχος Φαρσάλων. «Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνογνωσία της ABB, αναβαθμίσαμε μια υποδομή καίριας σημασίας για την τοπική οικονομία και κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων άρδευσης.

farsalla_abb_3e4b77220dbc471a.jpeg

Καλλιεργώντας βιωσιμότητα για τη γεωργία και τις τοπικές κοινότητες

Η αντικατάσταση του παλαιού, ενεργοβόρου εξοπλισμού με συστήματα υψηλής απόδοσης θα μειώσει άμεσα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το δίκτυο. Η έξυπνη τηλεμετρία καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητους ελέγχους επί τόπου, επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση σε βλάβες και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. Η παρακολούθηση των νιτρικών παρέχει αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ποιότητας του νερού, προστατεύοντας τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και τους τοπικούς υδροφόρους ορίζοντες.

Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα ψηφιακό ενεργειακό οικοσύστημα, στο οποίο τα λειτουργικά δεδομένα, η απόδοση του δικτύου και η ποιότητα του νερού παρακολουθούνται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο.

«Αυτό που ξεχώρισε σε αυτό το έργο ήταν ο συνδυασμός εξοπλισμού νέας γενιάς με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τηλεχειρισμό, σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Ή άριστη συνεργασία με τον δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ήταν αυτή που εξασφάλισε την ομαλή υλοποίηση του έργου. », ανέφερε ο Γιάννης Κόκκοτος, Local Division Manager του τομέα Energy Industries της ABB στην Ελλάδα. «Ο Δήμος Φαρσάλων έχει πλέον πλήρη εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης και της απόδοσης του δικτύου, καθώς και τα εργαλεία για να δράσει βάσει αυτής της εικόνας».

Η σύμβαση μεταξύ της ABB και του Δήμου Φαρσάλων υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2024. Το έργο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΑΘ: Συμβουλευτική υποστήριξη από την ΕΤΕπ για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των υποδομών της
ΕΥΑΘ: Συμβουλευτική υποστήριξη από την ΕΤΕπ για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των υποδομών της 21 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις

Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα

EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη