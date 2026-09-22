Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του

Εγκαθιστώντας ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού σε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, η ABB παρέχει έναν συνδυασμό εξοπλισμού υψηλής απόδοσης, τηλεμετρίας και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

Τα Φάρσαλα, στην καρδιά της Θεσσαλίας και περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας. Σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άρδευση, η αποτελεσματική διαχείριση του νερού δεν είναι απλώς λειτουργική προτεραιότητα αλλά ζήτημα οικονομικής επιβίωσης για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Φαρσάλων προχώρησε σε ένα αποφασιστικό βήμα για τον αυτοματισμό του κρίσιμου δικτύου άρδευσης, αναθέτοντας στην ABB την αναβάθμισή του με συστήματα νέας γενιάς, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, και προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων παρακολούθησης. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, και αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αυτοματισμός από άκρη σε άκρη

Αυτό που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο έργο είναι το εύρος του. Αντί να αντικαταστήσει μεμονωμένα εξαρτήματα, η ABB παρέδωσε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της υποδομής, από τον μηχανολογικό σχεδιασμό και τον εξοπλισμό άρδευσης και διαχείρισης ενέργειας υψηλής απόδοσης, έως την παρακολούθηση των νιτρικών στο νερό, τα συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού, την ενσωμάτωση των συστημάτων, τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού. Χάρη σε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, ο Δήμος Φαρσάλων δεν αποκτά απλώς νέο εξοπλισμό, αλλά ένα διασυνδεδεμένο, «έξυπνο» σύστημα που μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Το σημαντικότερο είναι ότι ο εκσυγχρονισμός θα πραγματοποιηθεί χωρίς να διακοπεί η άρδευση, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια αγροτική περιοχή όπου η συνέχεια στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου είναι απαραίτητη. Η ικανότητα να αναβαθμίζεται μια κρίσιμη δημόσια υποδομή διατηρώντας παράλληλα την πλήρη λειτουργικότητά της αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνογνωσίας της ABB σε υπηρεσίες και αυτοματισμούς, συνδυάζοντας την παγκόσμια εμπειρία της εταιρείας στον αυτοματισμό και τη διαχείριση ενέργειας με τη βαθιά γνώση των ελληνικών υποδομών.

«Αυτή η επένδυση έδωσε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η κοινότητά μας: χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και ένα πιο αξιόπιστο σύστημα άρδευσης για τους αγρότες μας», δήλωσε ο Ιορδάνης Εσκίογλου, Δήμαρχος Φαρσάλων. «Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνογνωσία της ABB, αναβαθμίσαμε μια υποδομή καίριας σημασίας για την τοπική οικονομία και κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων άρδευσης.

Καλλιεργώντας βιωσιμότητα για τη γεωργία και τις τοπικές κοινότητες

Η αντικατάσταση του παλαιού, ενεργοβόρου εξοπλισμού με συστήματα υψηλής απόδοσης θα μειώσει άμεσα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το δίκτυο. Η έξυπνη τηλεμετρία καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητους ελέγχους επί τόπου, επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση σε βλάβες και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. Η παρακολούθηση των νιτρικών παρέχει αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ποιότητας του νερού, προστατεύοντας τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και τους τοπικούς υδροφόρους ορίζοντες.

Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα ψηφιακό ενεργειακό οικοσύστημα, στο οποίο τα λειτουργικά δεδομένα, η απόδοση του δικτύου και η ποιότητα του νερού παρακολουθούνται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο.

«Αυτό που ξεχώρισε σε αυτό το έργο ήταν ο συνδυασμός εξοπλισμού νέας γενιάς με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τηλεχειρισμό, σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Ή άριστη συνεργασία με τον δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ήταν αυτή που εξασφάλισε την ομαλή υλοποίηση του έργου. », ανέφερε ο Γιάννης Κόκκοτος, Local Division Manager του τομέα Energy Industries της ABB στην Ελλάδα. «Ο Δήμος Φαρσάλων έχει πλέον πλήρη εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης και της απόδοσης του δικτύου, καθώς και τα εργαλεία για να δράσει βάσει αυτής της εικόνας».

Η σύμβαση μεταξύ της ABB και του Δήμου Φαρσάλων υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2024. Το έργο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.