Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας

Ο Μακρόν συναντήθηκε με τον Τραμπ αμέσως μετά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη για τη Συνέλευση του ΟΗΕ και χαρακτήρισε τις συνομιλίες τους «πολύ εποικοδομητικές»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε χθες, Δευτέρα, πολλές πρωτοβουλίες στον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ για τον περιορισμό των τιμών του πετρελαίου που βαρύνει την παγκόσμια οικονομία --συμπεριλαμβανομένων ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ, της προστασίας σαουδαραβικών εγκαταστάσεων και μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» στη σύγκρουση της Ουκρανίας.

Εξάλλου ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «την επιθυμία να ανοίξει το Ορμούζ», μέσω του οποίου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων και το οποίο έχει κλείσει μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις. στην αγορά ενέργειας.

«Αναφερθήκαμε σε πολλές λύσεις (...) που θα επέτρεπαν, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένη συμφωνία, να βρεθούν οδοί και τρόποι να περάσουν περισσότερα φορτηγά πλοία και τάνκερ», επεσήμανε ο Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Η Γαλλία επιθυμεί να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους εταίρους της πάνω σε μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», διευκρίνισε αργότερα διπλωματική πηγή.

Οι χώρες μέλη της ΟΗΕ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια αποστολή για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο στενό και με αυτόν τον τρόπο να επιτρέψουν στις ΗΠΑ και τον Ιράν να επικεντρώσουν τις συνομιλίες τους σε άλλα ζητήματα κλειδί, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Γαλλία και η Βρετανία έχουν ήδη συγκροτήσει μια πολυεθνική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν περίπου σαράντα χώρες, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στο στενό, κυρίως μέσω προϊόντων εξουδετέρωσης ναρκών. Ωστόσο η αποστολή εξαρτάται από την παύση των εχθροπραξιών και, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Τραμπ.

Μορατόριουμ στα πλήγματα

Η Γαλλία είναι επίσης έτοιμη να εργαστεί για τη «διασφάλιση» των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας που βρίσκονται στο στομάχι των Χούθι, «με μια αυστηρά αμυντική προσέγγιση», διευκρίνισε η διπλωματική πηγή.

Στόχος θα ήταν να προστατευθούν το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, μια κρίσιμη οδός εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο.

Οι σιτίτες αντάρτες Χούθι έχουν εξαπολύσει τον τελευταίο καιρό επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Γιανμπού. Επίσης ο αγωγός Ανατολής - Δύσης έχει αναστείλει τη λειτουργία του έπειτα από επίθεση με drones που προήλθαν από το Irak, σύμφωνα με το Ριάντ.

Εξάλλου ο Μακρόν επεσήμανε ότι είχε μακρά συνομιλία με τον Τραμπ και αναφορικά «με την ανάγκη να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς φίλους μας ακόμη πιο γρήγορα και δυναμικά με πυραύλους αναχαίτισης».

Μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X στην «προοπτική μιας ενεργειακής εκεχειρίας και ενός μορατόριου (των πληγμάτων) στη Μαύρη Θάλασσα».

«Βλέπουμε ξεκάθαρα σήμερα ότι πρέπει να βοηθήσουμε το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και την κατάσταση σε όλη την περιοχή», υπογράμμισε μιλώντας σε δημοσιογράφους, χωρίς να διευκρινίσει αν η εκεχειρία που προτείνει αφορά και τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας.

Από την πλευρά του ο Τραμπ εκτίμησε χθες, Δευτέρα, ότι η Ρωσία «έχει τον έλεγχο της βιομηχανίας της ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία», ζητώντας εκ νέου να τερματιστεί η σύγκρουση.

Στο μεταξύ της Τουρκίας, αγανακτισμένη από τα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα, υπέβαλε μια πρωτόκολλη συμφωνία στο Κίεβο και τη Μόσχα με στόχο την αναστολή των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.