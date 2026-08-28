Κλιματιστικό: Η ρύθμιση που εκτοξεύει τον λογαριασμό ρεύματος εν μέσω καύσωνα

Κάθε επιπλέον βαθμός που κατεβάζουμε τον θερμοστάτη μπορεί να αυξήσει το συνολικό κόστος λειτουργίας έως και κατά 3%.

Όταν ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο, η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση πολλών είναι να κατεβάσουν απότομα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πιστεύοντας ότι έτσι ο χώρος θα δροσιστεί γρηγορότερα.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου HVAC, ωστόσο, αυτή η τακτική αποτελεί ένα από τα πιο δαπανηρά λάθη του καλοκαιριού.

Η απότομη μείωση της ρύθμισης δεν επιταχύνει τη ψύξη, αλλά απλώς εκτοξεύει την κατανάλωση ρεύματος και τους λογαριασμούς, επιβαρύνοντας άσκοπα το δίκτυο και την τσέπη μας.

Το πιο συχνό λάθος του καλοκαιριού

Ο Matthew Lefler της εταιρείας Service Experts καταρρίπτει τον δημοφιλή μύθο σχετικά με τη λειτουργία του θερμοστάτη κατά τις περιόδους υψηλής ζέστης.

Όπως εξηγεί, τα συστήματα ψύξης είναι σχεδιασμένα να αποδίδουν με σταθερό ρυθμό. Αυτό σημαίνει πως το μόνο που θα καταφέρετε, αν βάλετε πολύ χαμηλά το A/C, είναι η συσκευή να λειτουργεί για πολύ περισσότερη ώρα, καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Το οικονομικό κόστος αυτής της συνήθειας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας Trane, κάθε επιπλέον βαθμός που κατεβάζουμε τον θερμοστάτη μπορεί να αυξήσει το κόστος ψύξης έως και κατά 3%. Αν η συσκευή μάλιστα αφεθεί να δουλεύει ασταμάτητα, το συνολικό κόστος στον λογαριασμό ρεύματος αυξάνεται κατακόρυφα.

Η ενδεδειγμένη τακτική είναι να ρυθμίζεται ο θερμοστάτης απευθείας στην πραγματικά επιθυμητή θερμοκρασία (για παράδειγμα στους 25°C) και να παραμένει εκεί, επιτρέποντας στο σύστημα να καλύψει τη διαφορά με το δικό του ρυθμό.

Απλές συμβουλές για μεγαλύτερη δροσιά

Παράλληλα, υπάρχουν απλές καθημερινές ενέργειες που μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση της ψύξης χωρίς πρόσθετο κόστος.

Το κλείσιμο των κουρτινών και των σκιάστρων στα παράθυρα που βλέπει ο ήλιος εμποδίζει τη θερμότητα να εισέλθει στο χώρο. Η ταυτόχρονη χρήση ανεμιστήρων βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του δροσερού αέρα, ενώ ο τακτικός μηνιαίος καθαρισμός των φίλτρων εξασφαλίζει τη σωστή ροή αέρα και αποτρέπει την υπερφόρτωση του συμπιεστή.

Τέλος, ο προληπτικός έλεγχος της μόνωσης και η τακτική συντήρηση της συσκευής εγγυώνται τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ακόμα και στις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού.

Πηγή: Southern Living