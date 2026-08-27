Τι κάνει το κουμπί «Dry» στο κλιματιστικό: Πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε

Η λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας (Dry mode) αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα αλλά και πιο «παρεξηγημένα» εργαλεία των κλιματιστικών.

Το κουμπί με το εικονίδιο της σταγόνας στο τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού ενεργοποιεί τη λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας (Dry mode). Αν και συναντάται κυρίως σε νεότερα συστήματα mini-split και κλιματιστικά παραθύρου, πολλοί καταναλωτές αγνοούν τον ακριβή μηχανισμό και τα οφέλη της.

Πώς λειτουργεί η ρύθμιση Dry

Σε αντίθεση με την κανονική ψύξη (Cool mode), η λειτουργία Dry στοχεύει αποκλειστικά στην απομάκρυνση της υγρασίας από τον αέρα χωρίς να μειώνει αισθητά τη θερμοκρασία του χώρου.

Όταν ενεργοποιείται, ο συμπιεστής λειτουργεί σε χαμηλές στροφές και ο ανεμιστήρας στην ελάχιστη ταχύτητα. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη συμπύκνωση και την απομάκρυνση της υγρασίας, ανακυκλώνοντας ξηρότερο αέρα στον χώρο.

Καθώς η συσκευή δεν εργάζεται στο μέγιστο της ισχύος της, η λειτουργία αυτή καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ενέργεια.

Σημειώνεται πως στις περισσότερες συσκευές δεν επιτρέπεται η χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας όσο είναι ενεργή η συγκεκριμένη λειτουργία.

Διαφορές ανά τύπο κλιματιστικού

Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με την τεχνολογία της μονάδας:

Mini-Split Inverter: Προσφέρουν την πλέον εξελιγμένη λειτουργία αφαίρεσης της υγρασίας, καθώς προσαρμόζουν με ακρίβεια τις στροφές του συμπιεστή και του ανεμιστήρα.

Μονάδες Παραθύρου: Η ρύθμιση δεν λειτουργεί εξίσου αποδοτικά, καθώς η διακύμανση στη λειτουργία του συμπιεστή είναι πιο απότομη.

Κεντρικός Κλιματισμός: Συνήθως δεν διαθέτει αυτόνομη επιλογή Dry, καθώς αφαιρεί φυσικά την υγρασία κατά την κανονική λειτουργία ψύξης. Για αυξημένες ανάγκες, συνιστάται η προσθήκη κεντρικού αφυγραντήρα στο σύστημα αεραγωγών.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται

Η λειτουργία Dry είναι ιδανική για ημέρες με υψηλή σχετική υγρασία αλλά μέτριες θερμοκρασίες, όπως οι βροχερές ημέρες του καλοκαιριού. Είναι επίσης εξαιρετική επιλογή για τις μεταβατικές περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λειτουργία δεν πρέπει να μένει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ενδέχεται να ξηράνει υπερβολικά την ατμόσφαιρα προκαλώντας δυσφορία, ενώ παράλληλα επιβαρύνει άσκοπα τη συσκευή.

Πηγή: thespruce.com