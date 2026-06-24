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ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν λόγω ΑΜΚ
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 09:15
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Σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 130.864.197 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens

Στην ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, για την έναρξη της διαπραγμάτευσης, αναφέρεται:

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι από την 24 Ιουνίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των 130.864.197 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €2,12 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 (δβ) και άρθρο 1, παρ. 5 (βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος δυνάμει των εκάστοτε εφαρμοστέων εξαιρέσεων, από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 15 Ιουνίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 23 Ιουνίου απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €769.272.097,64, διαιρούμενο σε 362.864.197 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €2,12 έκαστη. Δυνάμει της από 23 Ιουνίου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του Ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Την 23η Ιουνίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Από το συνολικό ποσό των €530 εκατομμυρίων που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, €510 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία της συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1,0 δισ. του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Ανώνυμη Εταιρεία, όπως περαιτέρω περιγράφεται στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2026. Τα εναπομείναντα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αμοιβών έκδοσης, δαπανών και λοιπών εξόδων που συνδέονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

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