Πώς να δροσίσετε το σπίτι χωρίς να πειράξετε τον θερμοστάτη

Αυτές οι μικρές προσαρμογές μπορούν να βελτιώσουν την αίσθηση της θερμοκρασίας σε εσωτερικούς χώρους χωρίς να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη.

Η καλοκαιρινή ζέστη με θερμοκρασίες της τάξης των 38-40°C δεν μας αφήνει πολλές επιλογές. Το κλιματιστικό είναι στα περισσότερα νοικοκυριά μονόδρομος.

Κι όμως, υπάρχει τρόπος να μείνετε δροσεροί χωρίς να κατεβάσετε τον θερμοστάτη, δημιουργώντας το «φαινόμενο ψύξης του ανέμου» (wind chill effect) σε εσωτερικούς χώρους.

Οι ανεμιστήρες δεν μειώνουν την πραγματική θερμοκρασία, αλλά κινούν τον αέρα, διευκολύνοντας την εξάτμιση του ιδρώτα και απομακρύνοντας τη θερμότητα από το σώμα.

Έτσι, ένα δωμάτιο με καλή ροή αέρα προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και δροσιάς από ένα δωμάτιο με στάσιμο αέρα, ακόμα κι αν έχουν την ίδια ακριβώς θερμοκρασία.

1. Αξιοποιήστε τους ανεμιστήρες οροφής

Το καλοκαίρι, τα πτερύγια του ανεμιστήρα οροφής πρέπει να περιστρέφονται αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο σπρώχνουν τον αέρα προς τα κάτω, δημιουργώντας ένα άμεσο ρεύμα δροσιάς που κάνει τον χώρο να μοιάζει αρκετούς βαθμούς πιο κρύος.

2. Δημιουργήστε διαμπερή αερισμό

Νωρίς το πρωί ή το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, ανοίξτε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού. Ο φυσικός διαμπερής αερισμός ανανεώνει τον εγκλωβισμένο αέρα και απομακρύνει τη συσσωρευμένη ζέστη.

3. Στρατηγική τοποθέτηση φορητών ανεμιστήρων

Μην αφήνετε τους ανεμιστήρες να ανακυκλώνουν απλώς τον ζεστό αέρα. Στρέψτε τους απευθείας προς τα σημεία που κάθεστε, εργάζεστε ή κοιμάστε. Σε μεγάλα δωμάτια, βοηθούν στην ομοιόμορφη κυκλοφορία του κλιματισμού. Για μια προσωρινή ενίσχυση δροσιάς τα πιο ζεστά απογεύματα, τοποθετήστε ένα μπολ με πάγο μπροστά από τον ανεμιστήρα.

4. Μπλοκάρετε τη ζέστη

Για να λειτουργήσει η ψύξη του αέρα, πρέπει να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του σπιτιού.

Κλείνετε τις κουρτίνες και τα στόρια τις ώρες της μεγάλης ηλιοφάνειας και αποφεύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα (όπως ο φούρνος ή το στεγνωτήριο) κατά τις απογευματινές ώρες αιχμής.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ένα: Όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει, η άνεση δεν απαιτεί απαραίτητα πιο κρύο αέρα, αλλά κινούμενο αέρα.

Πηγή: Southern Living