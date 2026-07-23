ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εξάρχου: Ξεπέρασε τις Προσδοκίες η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 15:50
Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/07/2026 - 15:12
Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής υποψήφιο στα ευρωπαϊκά βραβεία «Regiostars 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 14:40
Ισραήλ: Φόβοι ότι η σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
23/07/2026 - 13:46
Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
23/07/2026 - 13:20
ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
23/07/2026 - 13:12
Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν οι πρέσβεις των 27 της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 12:26
Η METLEN και η HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 12:20
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 11:23
Πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 10:40
Φρ. Παρασύρης: Πολιτική μας δέσμευση η μείωση του ρεύματος κατά 20% εντός του 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 10:15
Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
23/07/2026 - 09:47
Μυτιληναίος: Από την αναγνώριση στην υλοποίηση: διασφαλίζοντας τον πυρήνα των μετάλλων της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 09:28
Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 08:58
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών της ElvalHalcor
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 08:52
Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 08:31
Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/07/2026 - 08:17
Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 08:09
Motor Oil: Ζητά αλλαγές στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ ενόψει του τέλους του ρωσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 08:05
Γιάννης Τριήρης: Η «ισχυρή Ελλάδα» που ακόμα εισάγει περισσότερα απ’ όσα παράγει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/07/2026 - 07:01
Δρ. Ιωάννης Σιταράς: Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Ακτών: γιατί οι χαρακτηρισμοί παραλιών πρέπει να βασίζονται σε διαπιστευμένες μετρήσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/07/2026 - 06:57
ΔΕΔΔΗΕ: Περισσότερες ρευματοκλοπές και πρόσθετες δαπάνες αυξάνουν το Επιτρεπόμενο Εσοδο του 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:54
Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:51
Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:50
Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/07/2026 - 06:50
Δεν έχετε κλιματιστικό; Δείτε πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/07/2026 - 06:50
Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/07/2026 - 06:50
Οι ενστάσεις των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:49
Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εξάρχου: Ξεπέρασε τις Προσδοκίες η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του AKTOR

Εξάρχου: Ξεπέρασε τις Προσδοκίες η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του AKTOR
Newsroom
Πέμπτη, 23/07/2026 - 15:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. οι συνολικές προσφορές και ο στόχος του Ομίλου υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στη διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.

Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.

Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ElvalHalcor: Το νέο επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030
ElvalHalcor: Το νέο επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030 15 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AKTOR και ONYX Τουριστική υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

AKTOR και ONYX Τουριστική υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι 15,51 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι 15,51 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ΑΜΚ - Νέα κεφάλαια 660 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ΑΜΚ - Νέα κεφάλαια 660 εκατ. ευρώ

Aktor: Πρόταση στην Μότορ Όιλ για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Aktor: Πρόταση στην Μότορ Όιλ για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E

AKTOR: ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ- Το σχέδιο Εξάρχου για καθετοποίηση στην ενέργεια, ΑΠΕ, μπαταρίες και προμήθεια ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AKTOR: ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ- Το σχέδιο Εξάρχου για καθετοποίηση στην ενέργεια, ΑΠΕ, μπαταρίες και προμήθεια ρεύματος