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Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών της ElvalHalcor

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών της ElvalHalcor
Newsroom
Πέμπτη, 23/07/2026 - 08:52
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H Euronext Athens υποδέχθηκε τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της ElvalHalcor με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor, Kωνσταντίνος Κατσαρός, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης της ElvalHalcor αποτυπώνει την ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου. Αποκτά δε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχει ανακοινώσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την περαιτέρω εδραίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Όλοι εμείς στην Euronext Athens ευχόμαστε στην ElvalHalcor κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και στα επόμενα αναπτυξιακά της βήματα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕlvalHalcor, Κωνσταντίνος Κατσαρός, αφού ευχαρίστησε όσους συνετέλεσαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, υπογράμμισε: «Θα εκτελέσουμε μια πλήρη σειρά επενδυτικών ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πενταετούς στρατηγικού μας σχεδιασμού. Οι νέες αυτές επενδύσεις σε μηχανήματα και υποδομές θα μας επιτρέψουν, χάρις στην υψηλή εξειδίκευση και τεχνολογική εμπειρία όλων των εργαζομένων μας, να γίνουμε μέσα στα επόμενα χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου στην Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα στον δυτικό κόσμο. Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες αυτές οι επενδύσεις θα εκτελεστούν άψογα και μέσα στα χρονικά περιθώρια και τον προϋπολογισμό. Επίσης είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι, μετά από μια μεγάλη σειρά επενδυτικών προγραμμάτων, η συνεχής εξοικείωση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και η επιτυχής αντιμετώπιση όλων των τεχνικών προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι άνθρωποί μας στα προηγούμενα προγράμματα, μας κάνει βέβαιους ότι όχι μόνο και αυτές οι επενδύσεις θα εκτελεστούν σωστά, αλλά και ότι η ωρίμανση και η συμβολή τους στην αυξημένη κερδοφορία που αναμένεται από αυτές, θα γίνει σε συντομότερο χρόνο από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής άντληση κεφαλαίων από την ElvalHalcor και η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια όταν συνδυάζουν εξωστρέφεια, επενδυτικό όραμα και αξιοπιστία. Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς μέσω δημόσιων προσφορών και συναλλαγών έχουν ήδη κινητοποιηθεί περίπου 7,2 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος συγκρίσιμο με τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή ωριμότητας, εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συμβολής στην ανάπτυξη της οικονομίας».

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