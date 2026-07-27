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Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 15:52
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Η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απέσπασε Bronze βραβείο στα Effie Awards Hellas 2026, έναν από τους κορυφαίους θεσμούς που αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του Μarketing, αξιολογώντας μετρήσιμα επιχειρηματικά και επικοινωνιακά δεδομένα. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας καμπάνιας που κατάφερε να μετατρέψει τη μακρά ιστορία της εταιρείας σε μια σύγχρονη, ανθρώπινη αφήγηση με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Με κεντρικό μήνυμα «168 χρόνια πίσω από τα φώτα, δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά», η καμπάνια αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της εταιρείας στη ζωή των ανθρώπων, φωτίζοντας όχι μόνο την ιστορική της διαδρομή αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει καθημερινά στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από δύο ταινίες. Η πρώτη εστιάζει στον ιδιαίτερο δεσμό ενός παππού με την εγγονή του, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε φως βρίσκεται πάντα ένας άνθρωπος, μια σχέση, μια πηγή έμπνευσης και δύναμης. Η δεύτερη συνδέει αυτή την ανθρώπινη ιστορία με την πορεία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, από το 1857, όταν η εταιρεία άναψε τα πρώτα φώτα της χώρας, έως σήμερα, συνεχίζοντας να δίνει ενέργεια σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίζει όσα κινούν το μέλλον μπροστά.

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Πάνος Αλεξόπουλος: «Η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων»

Ο Πάνος Αλεξόπουλος, Chief Marketing & Customer Experience Officer του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, δήλωσε:

«Η διάκριση της καμπάνιας "Πίσω από τα Φώτα" στα Effie Awards αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, γιατί επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία γεννιέται όταν η δημιουργικότητα υπηρετεί έναν πραγματικό σκοπό και δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους ανθρώπους και την επιχείρηση.

Με την καμπάνια αυτή δεν θελήσαμε απλώς να αφηγηθούμε την ιστορία μιας εταιρείας με πορεία 168 ετών. Θελήσαμε να αναδείξουμε όλα όσα βρίσκονται πολλές φορές πίσω από τα φώτα: τις ανθρώπινες σχέσεις, τις στιγμές που μας ενώνουν και την ενέργεια που δίνει ώθηση στις ζωές των ανθρώπων να προχωρούν μπροστά.

Από το 1857 μέχρι σήμερα, η αποστολή μας παραμένει η ίδια: να στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους, εξελισσόμενοι διαρκώς για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες κάθε νέας γενιάς. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς και την κινητήρια δύναμη να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να προσφέρουμε ουσιαστική αξία και να δίνουμε ενέργεια σε όσους δημιουργούν το μέλλον.»

Παρακολουθήστε την 1η ταινία εδώ και την 2η εδώ.

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