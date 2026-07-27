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Με ισχυρό μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ολοκληρώθηκε στην Κοζάνη η περιοδεία της ΕΥΔΑΜ για τις νέες δράσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ

Με ισχυρό μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ολοκληρώθηκε στην Κοζάνη η περιοδεία της ΕΥΔΑΜ για τις νέες δράσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 09:31
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Με την ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ολοκληρώθηκε η περιοδεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) στη Δυτική Μακεδονία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της για άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κοζάνης και σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συμβούλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της περιοχής, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που δημιουργεί το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Κατά την παρουσίαση των νέων δράσεων επιχειρηματικότητας, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, ανέδειξε τη διευρυμένη στόχευση του νέου κύκλου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ο οποίος, με συνολικό προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των δράσεων, μέσω της ένταξης περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και στη δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων παραγωγικών υποδομών που παραμένουν ανενεργές. Όπως εξήγησε, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων που περιλαμβάνουν την απόκτηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων με επαγγελματική χρήση, δημιουργώντας νέες προοπτικές επαναλειτουργίας και παραγωγικής αξιοποίησης υποδομών στις περιοχές μετάβασης.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων, ενώ ακολούθησε ουσιαστικός διάλογος με επιχειρηματίες και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, κατά τον οποίο απαντήθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν διευκρινίσεις για την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, επισήμανε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται αποδεικνύει πως η περιοχή έχει εισέλθει σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις, ενώ συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που επιλέγουν να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος ΔΑΜ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στενή συνεργασία της ΕΥΔΑΜ με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο , τους δήμους, τα επιμελητήρια, τους παραγωγικούς φορείς και το σύνολο των εμπλεκόμενων οργανισμών, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από τον συντονισμό όλων των δυνάμεων μπορεί να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της αναπτυξιακής προόδου της περιοχής.

Όπως σημείωσε, η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί ένα συνολικό σχέδιο μετασχηματισμού της τοπικής οικονομίας, με έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων επενδύσεων, ποιοτικών θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών για τους ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη επένδυση της Wonderplant, χαρακτηρίζοντάς την ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας αναπτυξιακής κατεύθυνσης που μπορεί να ακολουθήσει η Δυτική Μακεδονία. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια επένδυση που αλλάζει τον αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής, καθώς δημιουργεί σημαντικές θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική οικονομία και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι εάν στη Δυτική Μακεδονία υλοποιηθούν ακόμη δύο αντίστοιχες επενδύσεις ανάλογου μεγέθους, τότε η περιοχή θα μπορεί να μιλά πλέον για μια πραγματικά νέα εποχή στη μεταλιγνιτική της πορεία, με μια πιο διαφοροποιημένη και ανθεκτική οικονομική βάση, βασισμένη στην καινοτομία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, Γιάννης Μητλιάγκας, εξήρε τον ρόλο και το έργο της ΕΥΔΑΜ, επισημαίνοντας ότι η συνεχής παρουσία της στην περιοχή και η άμεση συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα της τοπικής οικονομίας.

Η ολοκλήρωση της περιοδείας στην Κοζάνη σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου κύκλου ενημερωτικών δράσεων που κάλυψε όλες τις περιοχές παρέμβασης της Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από διαδοχικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και επισκέψεις, η ΕΥΔΑΜ βρέθηκε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς φορείς, καταγράφοντας ανάγκες, προτάσεις και προβληματισμούς.

Με τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας, αλλά και με τη συνεχή παρουσία της στις περιοχές παρέμβασης, η ΕΥΔΑΜ επιβεβαιώνει ότι η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση δεν αποτελεί μόνο ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού πλαισίου ανάπτυξης για το μέλλον των περιοχών μετάβασης.

Το μήνυμα που αναδείχθηκε από την περιοδεία ήταν σαφές: η επόμενη ημέρα της Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη ξεκινήσει και περνά μέσα από την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τις επενδύσεις και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή να αποτελέσει πραγματική αναπτυξιακή ευκαιρία για την περιοχή.

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