Κίνα: Προωθεί την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Προγράμματος

Το Πεκίνο δημοσιοποίησε επίσημα ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη διάρκεια του 15ου Πενταετούς Προγράμματος (2026-2030) ανακοίνωσε στις 23 Ιουλίου, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (NEA).

Το αναφερόμενο σχέδιο καταρτίστηκε από κοινού από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), αλλά και τη ΝΕΑ, επισημαίνοντας ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κίνα θα εισέλθει σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης με βασικούς άξονες την επέκτασή του, την ποιοτική αναβάθμισή του, αλλά και την αξιόπιστη αναβάθμιση υποδομών του, κατά την ίδια περίοδο.

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναμένεται ότι θα φτάσει περίπου τα 1,8 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου τυπικού άνθρακα μέχρι το 2030.

Επίσης, μέχρι το 2030, η συνολική εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει τα 3,5 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, με ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου στα 6 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,8 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, με ετήσια παραγωγή ενέργειας που θα ξεπερνάει τα 4 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες.