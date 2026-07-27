Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, και η AMD ανακοίνωσαν ένα reference design (σχέδιο αναφοράς) που αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε από κοινού για τη λύση rackscale AMD Helios, το οποίο παρέχει ένα επεκτάσιμο πλαίσιο για την ταχύτερη ανάπτυξη των high-density AI με μειωμένο κίνδυνο και πολυπλοκότητα. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός αποτελεί το πρώτο ορόσημο της συνεργασίας μεταξύ της Schneider Electric και της AMD και ανταποκρίνεται στην κοινή προσπάθεια των δύο εταιρειών να διευκολύνουν την υλοποίηση του AI Factory.

Το νέο reference design είναι το πρώτο που έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη high-density AI workloads στη λύση υποδομής Helios σε κλίμακα rack, η οποία βασίζεται στις GPU AMD Instinct™ MI455X, στους επεξεργαστές AMD EPYC™ 6ης γενιάς, στις κάρτες δικτύου AMD Pensando™ Vulcano NICs και στο ανοικτό οικοσύστημα λογισμικού ROCm™. Το AMD Helios έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πρωτοποριακή απόδοση στον τομέα του AI χάρη στις εξελίξεις στον τομέα της υπολογιστικής ισχύος, του εύρους ζώνης διασύνδεσης, της χωρητικότητας μνήμης και της ολοκλήρωσης σε επίπεδο συστήματος, επιτρέποντας στους πελάτες να εκτελούν ταχύτερα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα AI workloads, βελτιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας και την αποδοτικότητα.

Καθώς τα AI workloads ωθούν τα data centers σε πρωτοφανή όρια, τα reference designs παρέχουν στους μελετητές/συμβούλους μηχανικούς και τους διαχειριστές των data centers δοκιμασμένα, επεκτάσιμα σχέδια που έχουν αποδειχθεί ικανά να διαχειριστούν νέες πυκνότητες ισχύος, θερμικές απαιτήσεις και λειτουργική πολυπλοκότητα. Μέσω της μοντελοποίησης της απόδοσης της φυσικής υποδομής ενός data center, αυτά τα επικυρωμένα reference designs συμβάλλουν στη συντόμευση της διαδικασίας σχεδιασμού, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανώνονται η ηλεκτρική τροφοδοσία, η ψύξη και η υποδομή πληροφορικής, ώστε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο, επεκτάσιμο και AI-ready εφαρμογές data center. Το reference design για AMD Helios περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τέσσερις τεχνικούς τομείς: τροφοδοσία εγκαταστάσεων, ψύξη εγκαταστάσεων, χώρο IT και κύκλου ζωής λογισμικoύ.

« Σήμερα, οι οργανισμοί χρειάζονται ολοκληρωμένα reference designs AI-ready, τα οποία μπορούν να τους οδηγήσουν από το στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση πιο γρήγορα και με λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης τυχόν αστοχίας στο σχεδιασμό κίνδυνο», δήλωσε ο Manish Kumar, Executive Vice President Secure Power & Data Center της Schneider Electric. «Μέσω της συνεργασίας μας με την AMD, προσφέρουμε ένα reference design που βασίζεται σε τεχνικές γνώσεις και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των προηγμένων υπολογιστικών AI πλατφορμών, της ενεργειακής τεχνολογίας και της πρακτικής εφαρμογής στα data centers, επιτρέποντας στους πελάτες να αναπτύσσουν επεκτάσιμα περιβάλλοντα AI υψηλής πυκνότητας με μεγαλύτερη σιγουριά, αποδοτικότητα και ταχύτητα».

« Η AI υποδομή εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς προς την κατεύθυνση των AI factories full scale, και αυτό απαιτεί ο υπολογιστικός εξοπλισμός, τα δίκτυα, η τροφοδοσία και η ψύξη να σχεδιάζονται από κοινού εξ αρχής», δήλωσε ο Forrest Norrod, Executive Vice President και General Manager της AMD. « Το AMD Helios προσφέρει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική κλίμακας rack, σχεδιασμένη για να παρέχει την επίδοση, την αποδοτικότητα και την ευελιξία που απαιτείται για τα AI workloads. Μέσω της συνεργασίας μας με τη Schneider Electric για τη δημιουργία ενός επικυρωμένου reference design, παρέχουμε στους πελάτες ένα πρακτικό σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των high-density AI, τη μείωση του κινδύνου ενσωμάτωσης και την κλιμάκωση με μεγαλύτερη σιγουριά και αποδοτικότητα».

Το πρότυπο σχεδιασμού επιταχύνει την υλοποίηση του AMD Helios

Η νέα συνεργασία συνδυάζει την καινοτομία της AMD στις AI πλατφόρμες με την τεχνογνωσία της Schneider Electric στους τομείς της ενέργειας, της ψύξης και των ψηφιακών υποδομών, διαμορφώνοντας μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση για την ανάπτυξη τόσο νέων AI factories που σχεδιάζονται εξαρχής, όσο και υφιστάμενων εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται για την υποστήριξη υποδομών υψηλής πυκνότητας. Η πρότυπη αρχιτεκτονική υποστηρίζει:

Modular multi-cluster περιβάλλοντα, με AI clusters δυναμικότητας υποδομής ΙΤ έως 10,4 MW, για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων από μηδενική βάση

High-density AI workloads πάνω από 246kW ανά rack

Προηγμένες λύσεις liquid cooling της Motivair by Schneider Electric, με μονάδες διανομής ψυκτικού υγρού (CDUs – Cooling Distribution Unitis) και υβριδικές λύσεις κλιματισμού ακριβείας (air cooled & liquid cooled /DLC), ικανές να απομακρύνουν αποτελεσματικά την παραγόμενη θερμότητα.

Μια προσέγγιση υποδομής με προτεραιότητα στο ψηφιακό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει: Ο ηλεκτρικός και θερμικός σχεδιασμός έχει επικυρωθεί με τη χρήση των εργαλείων προσομοίωσης CFD ETAP και EcoStruxure™ IT Design, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την προληπτική συντήρηση με τη βοήθεια AI, καθώς και τη βελτιστοποίηση σε επίπεδο συστήματος όσον αφορά την τροφοδοσία, την ψύξη και τα συστήματα πληροφορικής. Ενσωματωμένες δυνατότητες «Electrical Digital Twin» για τη μοντελοποίηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της απόδοσης των υποδομών. Υποστήριξη από το Ενιαίο Κέντρο Λειτουργιών της AVEVA για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική διαφάνεια.

Εγκαταστάσεις υποδομών τροφοδοσίας και ψύξης που πληρούν τις απαιτήσεις της πλατφόρμας AMD Helios, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας της ενσωμάτωσης και του κινδύνου κατά την εγκατάσταση.

Καλύτερη ενεργειακή απόδοση, με δυνατότητα επίτευξης PUE τόσο χαμηλού όσο ~1,12 σε πλήρες φορτίο.

Ο πρότυπος σχεδιασμός έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI για εφαρμογές στις ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν σχέδια για την επέκταση του πλαισίου ώστε να υποστηρίζει τα πρότυπα IEC για παγκόσμιες εφαρμογές στο μέλλον.