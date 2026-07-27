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Στο Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 08:50
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Σταύρος Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

«Ένα Living Lab έξυπνου νησιού και παράδειγμα συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων και των ελληνικών επιχειρήσεων, που αναδεικνύει τη Χάλκη σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, με λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα ελληνικά νησιά», χαρακτήρισε το πρότυπο Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ στη Χάλκη, κατά τη σημερινή του επίσκεψη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Two men are examining a model layout of a project, with a screen displaying data in the background.

Ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Το βασικό μήνυμα είναι ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Και αυτό για εμάς στο Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ενημερώθηκε για τις εφαρμογές έξυπνης ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πιλοτικό αυτό μοντέλο βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης.

Το Πράσινο Διαδραστικό Πάρκο Χάλκης δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με συντονιστή υλοποίησης το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης, στο πλαίσιο του έργου «ΝΗΣΟΣ». Σε έκταση περίπου 3.500 τ.μ. συγκεντρώνονται τεχνολογικές λύσεις και ερευνητικές εφαρμογές που δείχνουν με απλό και βιωματικό τρόπο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις της νησιωτικότητας, όπως η ενεργειακή αυτονομία, η διαχείριση των αποβλήτων και του νερού, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη και στελέχη του ΕΚΕΤΑ και τον Δήμαρχο Χάλκης Άγγελο Φραγκάκη επισκέφθηκε το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης και ενημερώθηκε για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του νησιού και το μοντέλο ενεργειακής κοινότητας που το έχει αναδείξει σε διεθνές παράδειγμα πράσινης μετάβασης και βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης.

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