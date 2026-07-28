Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία

Ειδικότερα:
- Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Νίκος Τσάφος και Κώστας Καραγκούνης θα περιοδεύσουν στο Νομό Κοζάνης.
- Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα περιοδεύσουν στο Νομό Καστοριάς.
- Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα περιοδεύσει στο Νομό Φλώρινας.
- Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα περιοδεύσει στο Νομό Γρεβενών.
Μετά την ολοκλήρωση των περιοδειών στους νομούς, οι Υπουργοί θα επισκεφθούν στις 14:30 την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα έχουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη.
Στις 15:00 οι Υπουργοί θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου της Περιφέρειας.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα ανά νομό έχει ως εξής:
Α. Νομός Κοζάνης. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Νίκος Τσάφος και Κώστας Καραγκούνης θα επισκεφθούν:
10:30 τη μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ.
12:00 τον Κόμβο Καινοτομίας Υδρογόνου – ΕΚΕΤΑ, πρώην ΑΕΒΑΛ, στην Πτολεμαΐδα.
13:00 την ιδιωτική επένδυση της εταιρείας Bakeshack.
14:00 το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στην Κοζάνη.
Β. Νομός Καστοριάς. Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα επισκεφθούν:
11:00 το ΕΠΑΛ Καστοριάς.
11:30 τοv Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλλίνικο.
12:00 τον Δήμαρχο Καστοριάς.
12:30 την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Αντικείμενο σύσκεψης: Υποδομές και αναπτυξιακά έργα της Π.Ε. Καστοριάς. Συντονισμός ενεργειών για την προώθηση σημαντικών έργων της περιοχής.
Επίσης στις 12:30 ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα επισκεφθεί το Επιμελητήριο Καστοριάς και θα έχει σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς.
Γ. Νομός Φλώρινας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα πραγματοποιήσει τις κάτωθι συναντήσεις και επισκέψεις:
10:30 με Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα, παρουσία όλων των Δημάρχων του Νομού.
11:30 ΕΒΕ Φλώρινας.
12:30 Ξινό Νερό Αμυνταίου.
13:30 Κτήμα Άλφα.
Δ. Νομός Γρεβενών. Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα επισκεφθεί:
10:00 τον οδικό άξονα Αγία Παρασκευή – Βασιλίτσα.
10:30 την ιδιωτική επένδυση της εταιρείας Ζέικος.
11:30-12:30
- το γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου,
- το νέο Πάρκο Ψυχαγωγίας Γρεβενών.
- σε σχολική μονάδα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
- τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Γρεβενών.
12:45 σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο το «Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Γρεβενών» και την πορεία υλοποίησης του παρουσία τοπικών φορέων.