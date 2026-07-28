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Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία

Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία
Newsroom
Τρίτη, 28/07/2026 - 09:09
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Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί περιοδεία 7 Υπουργών στη Δυτική Μακεδονία με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη.

Ειδικότερα:

  • Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Νίκος Τσάφος και Κώστας Καραγκούνης θα περιοδεύσουν στο Νομό Κοζάνης.
  • Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα περιοδεύσουν στο Νομό Καστοριάς.
  • Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα περιοδεύσει στο Νομό Φλώρινας.
  • Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα περιοδεύσει στο Νομό Γρεβενών.

Μετά την ολοκλήρωση των περιοδειών στους νομούς, οι Υπουργοί θα επισκεφθούν στις 14:30 την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα έχουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη.

Στις 15:00 οι Υπουργοί θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα ανά νομό έχει ως εξής:

Α. Νομός Κοζάνης. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Νίκος Τσάφος και Κώστας Καραγκούνης θα επισκεφθούν:

10:30 τη μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ.

12:00 τον Κόμβο Καινοτομίας Υδρογόνου – ΕΚΕΤΑ, πρώην ΑΕΒΑΛ, στην Πτολεμαΐδα.

13:00 την ιδιωτική επένδυση της εταιρείας Bakeshack.

14:00 το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στην Κοζάνη.

Β. Νομός Καστοριάς. Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα επισκεφθούν:

11:00 το ΕΠΑΛ Καστοριάς.

11:30 τοv Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλλίνικο.

12:00 τον Δήμαρχο Καστοριάς.

12:30 την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Αντικείμενο σύσκεψης: Υποδομές και αναπτυξιακά έργα της Π.Ε. Καστοριάς. Συντονισμός ενεργειών για την προώθηση σημαντικών έργων της περιοχής.

Επίσης στις 12:30 ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης θα επισκεφθεί το Επιμελητήριο Καστοριάς και θα έχει σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς.

Γ. Νομός Φλώρινας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα πραγματοποιήσει τις κάτωθι συναντήσεις και επισκέψεις:

10:30 με Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα, παρουσία όλων των Δημάρχων του Νομού.

11:30 ΕΒΕ Φλώρινας.

12:30 Ξινό Νερό Αμυνταίου.

13:30 Κτήμα Άλφα.

Δ. Νομός Γρεβενών. Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα επισκεφθεί:

10:00 τον οδικό άξονα Αγία Παρασκευή – Βασιλίτσα.

10:30 την ιδιωτική επένδυση της εταιρείας Ζέικος.

11:30-12:30

  • ⁠⁠το γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου,
  • ⁠⁠το νέο Πάρκο Ψυχαγωγίας Γρεβενών.
  • ⁠⁠σε σχολική μονάδα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
  • ⁠⁠τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Γρεβενών.

12:45 σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο το «Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Γρεβενών» και την πορεία υλοποίησης του παρουσία τοπικών φορέων.

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