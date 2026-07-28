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Italgas: Eγκρίθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου

Italgas: Eγκρίθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου
Newsroom
Τρίτη, 28/07/2026 - 09:06
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Italgas, στη χθεσινή συνεδρίαση υπό την προεδρία του Paolo Ciocca, ενέκρινε τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου 2026.

Τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνουν υπόψη τη σημαντική αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής με την ενοποίηση της 2i Rete Gas από την 1η Απριλίου 2025.

  • Προσαρμοσμένα συνολικά έσοδα: 1.324,2 εκατομμύρια ευρώ (+17,5%)
  • Προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA): 1.072,3 εκατομμύρια ευρώ (+25,0%)
  • Προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT): 702,7 εκατομμύρια ευρώ (+26,6%)
  • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στον Όμιλο: 398,6 εκατομμύρια ευρώ (+27,3%)
  • Τεχνικές επενδύσεις: 765,2 εκατομμύρια ευρώ (+54,6%)
  • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 929,5 εκατομμύρια ευρώ
  • Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (εξαιρουμένων των επιπτώσεων του ΔΠΧΑ 16 και της ΕΔΔΠΧΑ 12): 10.712,5 εκατομμύρια ευρώ
  • Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος: 10.835,9 εκατομμύρια ευρώ
  • Εκπομπές βάσει αγοράς Πεδίου 1 και 2: 71,2 10 3tCO2 eq, -6,6% – Επιχείρηση διανομής φυσικού αερίου, «σε παρόμοια βάση»
  • Κατανάλωση ενέργειας: 206,3 TJ, -14,4% – Επιχείρηση διανομής φυσικού αερίου, «σε παρόμοια βάση»

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 βασίζεται σε ένα ήδη εξαιρετικό 2025, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες συνεχίζουν να παράγουν αξία με την πάροδο του χρόνου, βασιζόμενες σε ένα σταθερό αναπτυξιακό όραμα », εξήγησε ο πρόεδρος της Italgas, Paolo Ciocca . « Αυτή η ανάπτυξη επιβεβαιώνει την ικανότητα της Italgas να πλοηγηθεί σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, μετατρέποντας τη βιομηχανική ικανότητα του Ομίλου σε παράγοντα ασφάλειας, σταθερότητας και ανταγωνιστικότητας για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

«Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση που έχει επιφέρει ο Όμιλός μας στην ανάπτυξη στρατηγικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ενεργειακή ασφάλεια της Ιταλίας και της Ελλάδας», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo . « Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 25%, φτάνοντας τα 1.072,3 εκατομμύρια ευρώ, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου σχεδόν έφτασαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 27,3% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, χάρη στη συμβολή της νέας βιομηχανικής περιμέτρου «2i Rete Gas» και την προοδευτική επίτευξη λειτουργικών συνεργειών, οι οποίες στα τέλη Ιουνίου είχαν ήδη φτάσει το 41,8% του στόχου που είχε τεθεί για το 2032. Η σημαντική αύξηση των επενδύσεων – ύψους άνω των 760 εκατομμυρίων ευρώ – που αφιερώθηκαν στη δημιουργία του ενεργειακού συστήματος του μέλλοντος αποτελεί ένα νέο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου Italgas».

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος κατέγραψε συνολικά προσαρμοσμένα έσοδα ύψους 1.324,2 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 17,5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.072,3 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 25,0%, και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ύψους 702,7 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 26,6%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 398,6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 27,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το σωρευτικό ποσό των συνεργειών και της λειτουργικής αποδοτικότητας που επιτεύχθηκαν σε σύγκριση με το βασικό σενάριο του 2023 ανέρχεται σε 117,2 εκατομμύρια ευρώ, ίσο με το 41,8% του συνολικού στόχου των 280 εκατομμυρίων ευρώ έως το 20323 , συμπεριλαμβανομένου τόσο του ποσού που επιτεύχθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 όσο και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 —αυξημένες κατά 54,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025— ανέρχονται σε 765,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι πόροι διατέθηκαν κυρίως για την ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ιταλία και την Ελλάδα, τη συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις του δικτύου που αποκτήθηκε με την 2i Rete Gas, και άλλα είδη έργων, όπως πρωτοβουλίες στον τομέα των ακινήτων, των οποίων οι δραστηριότητες έχουν μεταφερθεί στην πρόσφατα συσταθείσα Italgas Properties. Η νέα εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση και διαχείριση των ακινήτων του Ομίλου σύμφωνα με κριτήρια αποδοτικότητας, συμμόρφωσης, ασφάλειας και βιωσιμότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη διαχείριση επιτρέπει ακόμη πιο έγκαιρο σχεδιασμό επενδύσεων σε μεμονωμένα κτίρια, από τη συντήρηση έως τις ανακαινίσεις. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται 160 ενεργές τοποθεσίες σε όλη την Ιταλία, καλύπτοντας συνολική έκταση περίπου 540.000 τετραγωνικών μέτρων, με αξία περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο των επενδύσεων, σημειώνουμε επίσης τη συνέχιση των δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 929,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 190,5 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτή η δημιουργία ταμειακών ροών, σε συνδυασμό με τα έσοδα από τις εκποιήσεις που απαιτήθηκαν από την Αρχή Ανταγωνισμού, υπερέβησαν τη χρηματοδότηση καθαρών επενδύσεων και πληρωμών μερισμάτων. Το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος, εξαιρουμένων των επιπτώσεων του ΔΠΧΑ 16 και της ΕΔΔΠΧΑ 12, ανήλθε επομένως σε 10.712,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 21,3 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

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