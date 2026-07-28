AKTOR: Υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ του ομίλου AKTOR. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%.

Η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων (ο «Εκδότης» ή η «Aktor») ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατομμυρίων, λήξεως το 2031, με επιτόκιο 7,875% ετησίως και τιμή έκδοσης ίση με το 100% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).

Η έκδοση και ο διακανονισμός των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2026, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της έκδοσης, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης και για την αποδοχή τους προς διαπραγμάτευση στην πολυμερή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Vienna MTF.