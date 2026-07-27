Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 13:57
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 13:10
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 12:52
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 11:44
Η LG Electronics ενισχύει τις παγκόσμιες δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις με την επέκταση των ακαδημιών HVAC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/07/2026 - 11:00
Το Πεκίνο προωθεί τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθους
ΚΟΣΜΟΣ
28/07/2026 - 10:30
ΕΜΠ: Έναρξη λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 09:58
AKTOR: Υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 09:22
Περιοδεία 7 Υπουργών σήμερα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 09:09
Italgas: Eγκρίθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 09:06
Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εργαλείο απενοχοποίησης της κυβερνητικής κοινωνικής αναλγησίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/07/2026 - 08:16
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 08:13
ΔΕΣΦΑ: Το πρώτο βήμα για τον αγωγό πράσινου υδρογόνου - Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 08:09
7 λόγοι που μπορεί το AC να αυξήσει την υγρασία στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Πώς λειτουργεί και πότε συμφέρει το «εναλλακτικό» air condition
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/07/2026 - 07:03
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/07/2026 - 15:52
Π. Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:45
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης ενόψει ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 15:05
Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 14:40
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
27/07/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 13:20
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 12:27
Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/07/2026 - 11:48
Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/07/2026 - 11:13
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα στηρίξει με κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο τις Δ.Ε.Υ.Α. που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 - 10:46
Το πρόγραμμα ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/07/2026 - 10:16
Κίνα: Προωθεί την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Προγράμματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/07/2026 - 09:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης

Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης
Newsroom
Δευτέρα, 27/07/2026 - 09:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ναυτιλία και να ενισχύσει τον παραγωγικό, βιομηχανικό και γεωπολιτικό της ρόλο ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Χίο.

Όπως υπογράμμισε, η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την ελληνική οικονομία και την εγχώρια παραγωγική βάση: «Από τη στήριξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών μας μέχρι την ανάδειξη του κορυφαίου γεωπολιτικού ρόλου της ελληνικής ναυτιλίας και τον αναντικατάστατο ρόλο των Ελλήνων ναυτικών. Λιμάνια, ναυπηγεία, μεταλλουργίες, υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακών δεδομένων και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμοί πλοίων, αποτελούν βασικούς συντελεστές μιας νέας, αναγκαίας, προοδευτικής, πατριωτικής Θαλάσσιας Στρατηγικής που φέρνει την Ελλάδα στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών και όχι μόνο πρωτοβουλιών».

Η Ευρώπη αλλάζει πολιτική για τη ναυτιλία

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ναυτιλία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο. Η Ε.Ε. μετακινείται από μια προσέγγιση που επικεντρωνόταν κυρίως στη φορολόγηση των εκπομπών και στην υποχρέωση χρήσης καθαρότερων καυσίμων προς μια συνολική στρατηγική ενίσχυσης της ναυτιλίας, της θαλάσσιας βιομηχανίας, των λιμανιών και των νησιωτικών περιοχών.

«Μέχρι τώρα οι Βρυξέλλες αντιμετώπιζαν τη ναυτιλία ως κάτι ξένο και κυρίως ως κάτι το οποίο πρέπει είτε να τιμωρήσουν είτε να φορολογήσουν», τόνισε ο Γ. Μανιάτης, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει συνολικά τη στάση της.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι πιέσεις στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς και η ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την προστασία των καταναλωτών.Όπως σημείωσε, οι κρίσεις στα Στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα του Παναμά κατέδειξαν ότι η ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του παγκόσμιου εμπορίου.

«Κατάλαβαν ότι, εάν δεν υπάρχει ομαλή και ενισχυόμενη από πολιτικές ναυτιλία, η οποία μεταφέρει το 80% ή το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, όλα αυτά θα πάνε σε βάρος της κοινωνίας και του καταναλωτή», δήλωσε.Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ευρώπη αρχίζει να αντιμετωπίζει τη ναυτιλία ως στρατηγικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής ισχύος.

Θαλάσσια βιομηχανία, λιμάνια και νησιωτικότητα

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τρεις κεντρικούς άξονες της νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης: τη στρατηγική για τη θαλάσσια βιομηχανία, τη νέα στρατηγική για τα λιμάνια και τη στρατηγική για τη νησιωτικότητα.

Αναφερόμενος στη νέα στρατηγική για τη θαλάσσια βιομηχανία, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη επιχειρεί πλέον να αντιμετωπίσει ενιαία το σύνολο της σχετικής παραγωγικής αλυσίδας.

«Να δούμε συνολικότερα το θέμα της θάλασσας, από τα ναυπηγεία μέχρι τα πλοία και τους εργαζομένους, συνολικότερα όλο τον κλάδο», σημείωσε.

Αντίστοιχα, τα λιμάνια αποκτούν ευρύτερο οικονομικό και στρατηγικό ρόλο. Όπως τόνισε, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα λιμάνια «όχι πια ως σημεία στα οποία ξεφορτώνονται εμπορεύματα και από εκεί φεύγουν, αλλά ως πόλους και σημεία ασφάλειας, ενέργειας και απασχόλησης».

Οι παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας

Σήμερα λειτουργούν στην Ευρώπη περίπου 300 ναυπηγεία και 28.000 επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξοπλισμό και υλικά για τη ναυτιλία.

Σύμφωνα με τον Γ. Μανιάτη, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και της συμμετοχής των ευρωπαϊκών ναυπηγείων και επιχειρήσεων στην κατασκευή, την τροφοδοσία και την τεχνολογική αναβάθμιση των πλοίων.

«Θα γίνει μια προσπάθεια από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηριχθεί η “ευρωπαϊκότητα” της τροφοδοσίας και της στήριξης της ναυτιλίας μέσα από τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες. Τα ελληνικά ναυπηγεία, οι επιχειρήσεις κατασκευής και προμήθειας ναυτιλιακού εξοπλισμού, τα λιμάνια και το ευρύτερο οικοσύστημα της θαλάσσιας οικονομίας μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της χώρας στη νέα ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας.

Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει μοχλό επενδύσεων, βιομηχανικής ανασυγκρότησης, ποιοτικής απασχόλησης, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργεί ένα σημαντικό πεδίο για τη μετατροπή της ναυτικής ισχύος της Ελλάδας σε ευρύτερο παραγωγικό και εθνικό πλεονέκτημα.

Ειδική ευρωπαϊκή πολιτική για τη νησιωτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάννης Μανιάτης στη νησιωτικότητα, τονίζοντας ότι οι νησιωτικές περιοχές απαιτούν ειδικούς ευρωπαϊκούς χειρισμούς και πολιτικές προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους.

Η στήριξη των νησιών συνδέεται με την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό και την ανθεκτικότητα απέναντι στις κλιματικές καταστροφές.

Όπως σημείωσε, «η νησιωτικότητα απαιτεί ειδικούς χειρισμούς», καθώς οι νησιωτικές περιοχές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τις ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης.

Ενεργειακές διασυνδέσεις και προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ανέδειξε τη σημασία των σύγχρονων ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των νησιών.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα υποθαλάσσια καλώδια, τα δίκτυα δεδομένων και οι υποδομές επικοινωνιών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας.

Ο Γ. Μανιάτης, ως εισηγητής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το νέο πρόγραμμα ενεργειακών διασυνδέσεων ύψους 30 δισ. ευρώ, σημείωσε ότι για τις συνδέσεις νησιωτικών περιοχών με ηλεκτρικά καλώδια προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες συνδέσεις των ηπειρωτικών περιοχών.

«Όταν πρόκειται να συνδεθούν νησιωτικές ή απομονωμένες περιοχές με ηλεκτρικά καλώδια, στα νησιά δίνουμε 10% επιπλέον μπόνους από αυτό που δίνουμε στις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές», τόνισε.

Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία αποκτά και η προστασία των υποθαλάσσιων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων από κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και άλλες υβριδικές απειλές.

Ο ίδιος επισήμανε κλείνοντας πως «σήμερα οι οικονομίες, τα τηλέφωνα, οι επικοινωνίες, τα δεδομένα και το διαδίκτυο περνούν μέσα από θαλάσσια καλώδια», γεγονός που καθιστά την προστασία των συγκεκριμένων υποδομών κεντρικό ζήτημα ευρωπαϊκής και εθνικής ασφάλειας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα
Γιώργος Αμυράς: Δεν χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 24 - Πλήρης η προστασία του δάσους από το Σύνταγμα 24 Ιουλίου 2026
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα στηρίξει με κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο τις Δ.Ε.Υ.Α. που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ 27 Ιουλίου 2026
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα στηρίξει με κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο τις Δ.Ε.Υ.Α. που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη

Μυτιληναίος: Από την αναγνώριση στην υλοποίηση: διασφαλίζοντας τον πυρήνα των μετάλλων της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μυτιληναίος: Από την αναγνώριση στην υλοποίηση: διασφαλίζοντας τον πυρήνα των μετάλλων της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές

Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους