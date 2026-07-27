Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης

Τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ναυτιλία και να ενισχύσει τον παραγωγικό, βιομηχανικό και γεωπολιτικό της ρόλο ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης , στο πλαίσιο της ομιλίας του στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ» , που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Χίο.

Όπως υπογράμμισε, η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την ελληνική οικονομία και την εγχώρια παραγωγική βάση: «Από τη στήριξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών μας μέχρι την ανάδειξη του κορυφαίου γεωπολιτικού ρόλου της ελληνικής ναυτιλίας και τον αναντικατάστατο ρόλο των Ελλήνων ναυτικών. Λιμάνια, ναυπηγεία, μεταλλουργίες, υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακών δεδομένων και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμοί πλοίων, αποτελούν βασικούς συντελεστές μιας νέας, αναγκαίας, προοδευτικής, πατριωτικής Θαλάσσιας Στρατηγικής που φέρνει την Ελλάδα στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών και όχι μόνο πρωτοβουλιών».

Η Ευρώπη αλλάζει πολιτική για τη ναυτιλία

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ναυτιλία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο. Η Ε.Ε. μετακινείται από μια προσέγγιση που επικεντρωνόταν κυρίως στη φορολόγηση των εκπομπών και στην υποχρέωση χρήσης καθαρότερων καυσίμων προς μια συνολική στρατηγική ενίσχυσης της ναυτιλίας, της θαλάσσιας βιομηχανίας, των λιμανιών και των νησιωτικών περιοχών.

«Μέχρι τώρα οι Βρυξέλλες αντιμετώπιζαν τη ναυτιλία ως κάτι ξένο και κυρίως ως κάτι το οποίο πρέπει είτε να τιμωρήσουν είτε να φορολογήσουν», τόνισε ο Γ. Μανιάτης, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει συνολικά τη στάση της.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι πιέσεις στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς και η ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την προστασία των καταναλωτών.Όπως σημείωσε, οι κρίσεις στα Στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα του Παναμά κατέδειξαν ότι η ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του παγκόσμιου εμπορίου.

«Κατάλαβαν ότι, εάν δεν υπάρχει ομαλή και ενισχυόμενη από πολιτικές ναυτιλία, η οποία μεταφέρει το 80% ή το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, όλα αυτά θα πάνε σε βάρος της κοινωνίας και του καταναλωτή», δήλωσε.Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ευρώπη αρχίζει να αντιμετωπίζει τη ναυτιλία ως στρατηγικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής ισχύος.

Θαλάσσια βιομηχανία, λιμάνια και νησιωτικότητα

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τρεις κεντρικούς άξονες της νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης: τη στρατηγική για τη θαλάσσια βιομηχανία, τη νέα στρατηγική για τα λιμάνια και τη στρατηγική για τη νησιωτικότητα.

Αναφερόμενος στη νέα στρατηγική για τη θαλάσσια βιομηχανία, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη επιχειρεί πλέον να αντιμετωπίσει ενιαία το σύνολο της σχετικής παραγωγικής αλυσίδας.

«Να δούμε συνολικότερα το θέμα της θάλασσας, από τα ναυπηγεία μέχρι τα πλοία και τους εργαζομένους, συνολικότερα όλο τον κλάδο», σημείωσε.

Αντίστοιχα, τα λιμάνια αποκτούν ευρύτερο οικονομικό και στρατηγικό ρόλο. Όπως τόνισε, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα λιμάνια «όχι πια ως σημεία στα οποία ξεφορτώνονται εμπορεύματα και από εκεί φεύγουν, αλλά ως πόλους και σημεία ασφάλειας, ενέργειας και απασχόλησης».

Οι παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας

Σήμερα λειτουργούν στην Ευρώπη περίπου 300 ναυπηγεία και 28.000 επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξοπλισμό και υλικά για τη ναυτιλία.

Σύμφωνα με τον Γ. Μανιάτη, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και της συμμετοχής των ευρωπαϊκών ναυπηγείων και επιχειρήσεων στην κατασκευή, την τροφοδοσία και την τεχνολογική αναβάθμιση των πλοίων.

«Θα γίνει μια προσπάθεια από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηριχθεί η “ευρωπαϊκότητα” της τροφοδοσίας και της στήριξης της ναυτιλίας μέσα από τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες. Τα ελληνικά ναυπηγεία, οι επιχειρήσεις κατασκευής και προμήθειας ναυτιλιακού εξοπλισμού, τα λιμάνια και το ευρύτερο οικοσύστημα της θαλάσσιας οικονομίας μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της χώρας στη νέα ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας.

Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει μοχλό επενδύσεων, βιομηχανικής ανασυγκρότησης, ποιοτικής απασχόλησης, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργεί ένα σημαντικό πεδίο για τη μετατροπή της ναυτικής ισχύος της Ελλάδας σε ευρύτερο παραγωγικό και εθνικό πλεονέκτημα.

Ειδική ευρωπαϊκή πολιτική για τη νησιωτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάννης Μανιάτης στη νησιωτικότητα, τονίζοντας ότι οι νησιωτικές περιοχές απαιτούν ειδικούς ευρωπαϊκούς χειρισμούς και πολιτικές προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους.

Η στήριξη των νησιών συνδέεται με την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό και την ανθεκτικότητα απέναντι στις κλιματικές καταστροφές.

Όπως σημείωσε, «η νησιωτικότητα απαιτεί ειδικούς χειρισμούς», καθώς οι νησιωτικές περιοχές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τις ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης.

Ενεργειακές διασυνδέσεις και προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ανέδειξε τη σημασία των σύγχρονων ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των νησιών.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα υποθαλάσσια καλώδια, τα δίκτυα δεδομένων και οι υποδομές επικοινωνιών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας.

Ο Γ. Μανιάτης, ως εισηγητής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το νέο πρόγραμμα ενεργειακών διασυνδέσεων ύψους 30 δισ. ευρώ, σημείωσε ότι για τις συνδέσεις νησιωτικών περιοχών με ηλεκτρικά καλώδια προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες συνδέσεις των ηπειρωτικών περιοχών.

«Όταν πρόκειται να συνδεθούν νησιωτικές ή απομονωμένες περιοχές με ηλεκτρικά καλώδια, στα νησιά δίνουμε 10% επιπλέον μπόνους από αυτό που δίνουμε στις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές», τόνισε.

Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία αποκτά και η προστασία των υποθαλάσσιων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων από κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και άλλες υβριδικές απειλές.

Ο ίδιος επισήμανε κλείνοντας πως «σήμερα οι οικονομίες, τα τηλέφωνα, οι επικοινωνίες, τα δεδομένα και το διαδίκτυο περνούν μέσα από θαλάσσια καλώδια», γεγονός που καθιστά την προστασία των συγκεκριμένων υποδομών κεντρικό ζήτημα ευρωπαϊκής και εθνικής ασφάλειας.