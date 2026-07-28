Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου

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Τρίτη, 28/07/2026 - 08:23
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Νέα ενιαία εθνική πολιτική για το νερό, με διασφαλισμένο τον δημόσιο χαρακτήρα του

Στην εθνική σημασία που έχει για τη χώρα μας η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την «Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», με τους δημοσιογράφους Νίκο Ρογκάκο, Άννα Λιβαθυνού και Στέφανο Σίσκο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός και στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση υδάτων που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που θα δώσει λύση στον κατακερματισμό του συστήματος διαχείρισης και θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό της κατανάλωσής του.

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά στον Όλυμπο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι με τη χθεσινή απόφαση έγινε πλέον μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και πολιτισμού, «κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η περιοχή θα αναπτυχθεί, θα προστατευθεί, θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης για τους ξένους, αλλά θα αποτελέσει και ένα σημείο ευθύνης για όλους μας, να τον προστατεύσουμε και να τον δώσουμε στις επόμενες γενιές, ακριβώς όπως τον παραλάβαμε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αποτελεί ένα σημείο όπου η ιστορία, ο μύθος, ο πολιτισμός και η φύση συναντιέται, έχοντας μια μοναδική βιοποικιλότητα».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών ετών προσπάθειας, χαρακτηρίζοντας την εθνική επιτυχία, αλλά και έργο ομαδικής συνεργασίας με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Πολιτισμού, επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και του ΟΦΥΠΕΚΑ. «Πρόκειται για μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που για πολλά χρόνια δούλεψε αθόρυβα και συστηματικά, για να πετύχουμε αυτή την εθνική επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τα ύδατα, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον κατακερματισμένο μέχρι σήμερα τρόπο διαχείρισής του, αφού υπάρχουν στη χώρα μας 735 διαφορετικοί οργανισμοί που το διαχειρίζονται, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ορθολογική του αξιοποίηση. «Σήμερα έχουμε απώλειες στο νερό που φθάνει το 50 με 60%, όταν στο Ισραήλ και στη Σιγκαπούρη η ίδια σταγόνα χρησιμοποιείται δύο και τρεις φορές. Τα δίκτυα είναι παλιά, σπάνε, έχουν διαρροές, και χρειάζονται χρήματα για επενδύσεις και τεχνογνωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θέτοντας εξάλλου, τον κεντρικό άξονα του νομοσχεδίου, διευκρίνισε ότι βασικό ρόλο στη διαχείριση του νερού θα αποκτήσουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, δύο δημόσια ελεγχόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας , «οι οποίες δεν θα ιδιωτικοποιηθούν και δεν θα περάσουν σε ιδιώτες», όπως ξεκαθάρισε. «Πηγαίνουμε σε μια ολιστική διαχείριση, όπου δεν θα έχει άλλος φορέας την αποχέτευση, άλλος την ύδρευση και άλλος την άρδευση. Απαιτείται ενιαία διαχείριση, ενιαίος σχεδιασμός», υπογράμμισε σχετικά. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, το θέμα με το νερό είναι πανευρωπαϊκό και το ζήτημα της ορθολογικής του διαχείρισης αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Για να μπορείς όμως να έχεις ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να έχεις οικονομία κλίμακος, πρέπει να έχεις πιστοληπτική αξιοπιστία, πρέπει να μπορείς να συμβληθείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο κάθε Δήμος μόνος του», επισήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του νερού, ο Υπουργός τόνισε ότι ακόμα και στην Αττική, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΥΔΑΠ και αγοράζουν νερό από ιδιώτες, σε τιμές δύο και τρεις ή και δέκα φορές ακριβότερες. Κάτι που με την ενοποίηση θα σταματήσει και οι περιοχές αυτές θα απολαμβάνουν το νερό της ΕΥΔΑΠ, -«το ποιοτικότερο και φθηνότερο στην Ευρώπη», όπως είπε χαρακτηριστικά -, πληρώνοντάς το λιγότερο. «Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δουν όφελος οι πολίτες. Θα δουν σίγουρα εξορθολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις λειτουργικά δίκτυα, έχεις πάρα πολλές απώλειες που τελικά, τί σημαίνει αυτό, μεγαλύτερο κόστος στο καταναλωτή», κατέληξε χαρακτηριστικά.

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