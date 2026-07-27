Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις ΔΕΥΑ με το ενεργειακό κόστος και μετά τις εξαναγκάζει σε συγχωνεύσεις

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, για κακή νομοθέτηση με την εισαγωγή της έννοιας της «συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης», άσκησε η βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, στην α’ επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το ν/σ «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε. και λοιπές διατάξεις».

«Η κυβέρνηση προφασίζεται πως έχει τηρήσει το προβλεπόμενο διάστημα διαβούλευσης πέρυσι (13-28/2/2025) για σχέδιο νόμου με το ίδιο θέμα δηλαδή για τη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που είναι και ο βασικός στόχος αλλά με διαφορετικές προβλέψεις και διατάξεις» σημείωσε.

Παράλληλα, η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε την «αλλεργία» που έχει η κυβέρνηση στην ουσιαστική δημοκρατική διαβούλευση με την κοινωνία και τους κάθε φορά εμπλεκόμενους φορείς. Γι’ αυτό ανέφερε τα «πυρά» που είχε δεχτεί το νομοσχέδιο στην προηγούμενη μορφή του από τις ΔΕΥΑ, αλλά και την Ένωση των ΔΕΥΑ: « Η ΕΔΕΥΑ είχε ζητήσει από το ΥΠΕΝ να επανεξετάσει το σχέδιο νόμου και να εμπιστευθεί την Αυτοδιοίκηση, ενώ δηλώνει ότι είναι στη διάθεση του υπουργείου, καθώς και του αρμόδιου για τις ΔΕΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών για ειλικρινή συνεργασία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας των δευα προς όφελος του φυσικού πόρου και της κοινωνίας». Ανάλογες αντιδράσεις είχε και η Κεντρική Ένωση Δήμων, η οποία είχε ζητήσει διάλογο και όχι αιφνιδιασμούς και είχε εκφράσει την αντίθεσή της στις αναγκαστικές συγχωνεύσεις. Η βουλεύτρια σημείωσε «Νομοθετείτε χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τις ΔΕΥΑ και με την τοπική αυτοδιοίκηση».

Στη συνέχεια εξέθεσε το ιστορικό για το πώς φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση: «Το πρόβλημα βιωσιμότητας των ΔΕΥΑ, το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση της ΝΔ και ισχυρίζεται ότι με το παρόν σχέδιο νόμου θα λύσει, είναι ένα πρόβλημα που έχει προκληθεί ουσιαστικά με δική της ευθύνη». Ξεκαθάρισε ότι «το βασικό κόστος των ΔΕΥΑ δεν είναι άλλο από το ενεργειακό κόστος για την λειτουργία τους. Το κόστος αυτό άρχισε να εκτινάσσεται αρχικά με την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής από την ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2021. Η ΕΔΕΥΑ έκανε λόγο τότε για 80% αύξηση τους κόστους μέσα σε λίγους μήνες, το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ έφτασε να αντιπροσωπεύει το 40% με 50% του συνολικού λειτουργικού τους κόστους. Και αφού οι ΔΕΥΑ περιήλθαν σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και άρχισαν να αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα βιωσιμότητας, ήρθε η κυβέρνηση, το 2025 με το προηγούμενο σχέδιο νόμου που ήταν σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2025 να πει ότι θα λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά με δική της ευθύνη. Οι δε προβλέψεις του προηγούμενου νσχ περιέγραφε ΔΕΥΑ δύο ταχυτήτων: τις καλές και τις κακές», εξηγώντας ότι «καλές θα ήταν όσες θα προχωρούσαν σε συγχώνευσή τους οικειοθελώς και θα λάμβαναν επιδότηση των οφειλών τους προς τους παρόχους ρεύματος σε ποσοστό 70% και κακές θα ήταν αυτές που δεν θα προχωρούσαν στη συγχώνευσή/ συνένωσή τους και οι οφειλές τους θα επιδοτούνταν σε ποσοστό μόλις 30%». Σημείωσε, μάλιστα και ότι η κυβέρνηση είχε ψηφίσει σχετική τροπολογία τον Δεκέμβριο του 2025 (ν. 5176/2024). Χαρακτήρισε την ρύθμιση «απαράδεκτη» τονίζοντας ότι πρόκειται για «εκβιασμό των ΔΕΥΑ».

Επιπλέον, η Πέτη Πέρκα τοποθετήθηκε και για το «πρόγραμμα Απόλλων» για τις ΔΕΥΑ, υπογραμμίζοντας την αποτυχία του, παρ’ όλο που η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου το είχε παρουσιάσει ως την απόλυτη λύση για το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ, των ΤΟΕΒ και των Δήμων. «Η κυβέρνηση διατεινόταν πως θα μείωνε το ενεργειακό τους κόστος κατά 50% και τι έγινε τελικά; Τίποτα απολύτως. Η παροιμιώδης καθυστέρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οδήγησε στην απένταξη του Προγράμματος Απόλλων από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα ζήτημα που έχω αναδείξει και εγώ προσωπικά με μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, τόσο τις καθυστερήσεις αλλά και την απένταξη», σημείωσε. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Νέα Αριστερά έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή νομοθέτησης του Προγράμματος «Απόλλων», « επειδή νομοθετούσατε και επιβάλλατε και πάλι από τα πάνω, χωρίς κανέναν διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ΔΕΥΑ, τους ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ένα πρόγραμμα που θα συνέδεε τις παροχές τους με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ιδιωτών και άρα σε κάποια τιμή, ενώ εμείς σάς έχουμε προτείνει επανειλημμένως να διαθέσετε κονδύλια για να φτιάξουν οι φορείς αυτοί τα δικά τους έργα καθαρής ενέργειας».

Η Πέτη Πέρκα επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για ενεργειακή δημοκρατία για αυτό δεν προχωράει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και χρηματοδότηση, αλλά ενδιαφέρεται μόνο να κάνει συμφωνίες και «δουλειές» με τα διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα με τα οποία συνομιλεί το υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, υπογράμμισε ότι «η Νέα Αριστερά από θέση αρχής είναι απέναντι στο σχέδιο μεταφοράς της διαχείρισης των Υδάτων σε Ανώνυμες Εταιρείες που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην θύελλα αντιδράσεων που έχει προκληθεί με επίκεντρο τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και άλλες προβληματικές διατάξεις. Χαρακτηριστικά μίλησε για «το ζήτημα των έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις τόσο για τον ίδιο τον σχεδιασμό όσο και για το γεγονός ότι στο άρθρο 36, προβλέπεται ότι τα έργα αυτά θα μπορούν να προχωρούν χωρίς ανοιχτούς διαγωνισμούς, αλλά με κλειστή διαδικασία προσκλήσεων σε τρεις εταιρείες, ενώ εξαιρούνται από μια σειρά δικλίδων προστασίας όπως οι εγκρίσεις του Τεχνικού Συμβουλίου, η ανάρτηση των συμβάσεων συμβούλων στο ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και οι αδειοδοτήσεις με τη συνήθη διαδικασία». Έκανε λόγο και για τις «απαράδεκτες ρυθμίσεις για την ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς», τονίζοντας ότι «δεν μας πείθει η ρητορική περί «βιώσιμης ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής»». Και κατέληξε σημειώνοντας ότι το υπουργείο «εισάγει ένα ακόμη εργαλείο που θυσιάζει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προστασία των περιοχών στο βωμό της Real Estate κερδοφορίας και των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων ενώ την ίδια στιγμή – με το ν. 5299/2026 – ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα ατομικής οικοδόμησης για τις μικρές και εκτός ορίων του (όποιου) σχεδίου ιδιοκτησίες».